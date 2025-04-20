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紐約市移民整體健康 優於美國公民

記者顏潔恩╱紐約報導
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市衛生局日前發布一項新研究，顯示紐約市移民的整體健康，優於在美國出生的市民。圖為紐約市移民人口眾多的日落公園。(記者顏潔恩╱攝影)
市衛生局日前發布一項新研究，顯示紐約市移民的整體健康，優於在美國出生的市民。圖為紐約市移民人口眾多的日落公園。(記者顏潔恩╱攝影)

市衛生局日前發布一項新研究，顯示紐約市移民的整體健康，優於在美國出生的市民，前者的預期壽命比後者多出三年左右；該報告也指出移民所面臨的獨特健康狀況，如缺乏健保、獲得心理健康服務的機會，同時面臨在美出生者較不會遇到的結構性障礙等問題。

這份名為「紐約市移民健康狀況」的報告，共總結出幾個重大發現，在預期壽命方面，紐約市移民的平均壽命為83.5歲，高於美國出生市民的平均79.9歲；具體分析也指出，移民的吸菸率為7%，而美國出生市民約11%，此數據在女性移民中更低，為4%。

盡管移民在生活上面臨各種障礙，但就死亡率而言，與美國出生市民相比，移民的心臟病死率較其低28%、癌症死亡率則低了19%；最後，移民在市健康照護系統中也發揮重要作用，他們占該行業勞動力的47%，在社會服務和其他領域做出貢獻。

不過，紐約市的移民人口仍面臨一些健康挑戰，例如缺乏健康保險，數據顯示成年人無健康保險的比率幾乎是美國出生成年人的兩倍；再者，移民獲得心理健康照護的機會有限，與美國出生的憂鬱症患者相比，移民較不容易獲得相關服務，而對移民的偏見、種族主義、就業機會不公平、翻譯缺乏等結構性障礙，也給他們的健康帶來挑戰。

「數個世紀以來，紐約市一直是一座移民城市，如今已是世界上最多元化的地方之一」，市衛生局代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)表示，投資於紐約移民的健康福祉，有助於推動城市、乃至整個國家的繁榮，「這是我們以保護和促進所有市民健康為使命的原因，所有市民、無一例外。」

市移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)則表示，這份報告展示有效的夥伴關係、和以社區為中心的服務，對持續改善移民的健康是何等重要，「身為年輕時隨家人移民美國的紐約市民，我對市府在提供健康照護和服務方面取得的長足進步，倍感自豪。」

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