解決鷹架氾濫 亞當斯簽署系列提案成法

紐約市長期以來鷹架氾濫成災。圖為重災區之一的曼哈頓華埠。(本報檔案照)

紐約市 鷹架氾濫成災，對當地商家生意造成不利影響，不過上個月在市議會通過的一系列有關鷹架使用的改革措施，近日市長亞當斯 (Eric Adams)已簽署成法；法案將要求市樓宇局針對新的鷹架設計研發方案，並對鷹架的設立有更嚴格的管控。

這一系列法案由市議員鮑爾 斯(Keith Powers)、博徹(Erik Bottcher)提出，要求市樓宇局在今年9月30日前進行並完成一項研究，最終向市議會推薦新的鷹架設計方案，同時要求當局頒布使用防護網替代鷹架的規定、允許鷹架的使用顏色從過去僅有的綠色，擴大至金屬灰、白色或與建築物相匹配的顏色等。

法案也將要求鷹架下方安裝更大尺寸的照明燈，特別是位於地鐵入口、公車站、鄰近其他交通設施的地區。

為解決鷹架氾濫的問題，法案將把鷹架許可證的有效期從一年縮短至三個月，涉及建築拆除、改建或新建案的期限則保持不變；若建築物業者未能及時進行必要的外牆維修，將可能面臨市樓宇局制定的新處罰措施，而鷹架許可證的再次申請也需提供詳細的說明，解釋當前的維修進展，才有可能獲批。

這一系列法案3月已在市議會通過，17日亞當斯也簽署成法。市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，人行道鷹架在紐約市已氾濫成災太久，遮擋了街頭風景和人行道、損害小商家的權益、對公眾帶來危險，「這些改革將加速拆除鷹架的進度，提升五個行政區的生活質量，令城市街道更明亮、安全和宜居。」

「長期以來，紐約市被長達400哩的醜陋鷹架所覆蓋，影響了紐約人、小商家和遊客的日常生活體驗」，鮑爾斯表示，這套立法改革方案，將從根本上改變對鷹架的使用，「我期待其對紐約市帶來的積極影響。」