提升公眾對大麻認知 州府推教育倡議

州大麻管理辦公室17日推出名為「高等教育」的倡議活動，向紐約人民普及有關大麻的正確知識。圖為開在紐約市的一件大麻菸草店。(本報檔案照)

紐約州大麻 管理辦公室(OCM)近日推出名為「高等教育」(Higher Education)的倡議活動，在紐約州多個地區提供印有二維碼的宣傳單，旨在向紐約人民普及有關大麻的正確知識，同時提供了大麻安全和合法使用的資源。

OCM表示，一些偏見和錯誤資訊導致有關大麻的事實被掩蓋或忽略，因而在州範圍內推出這項教育性活動，令民眾更容易獲得有證據憑證的正確大麻知識，目前已在藥房、交通樞紐、州和市立大學的校園、以及訪客中心等地點張貼印有二維碼的宣傳單，供有興趣的人了解更多詳情。這些資源將引導人們訪問由OCM整理出的豐富教育資料庫，探討大麻的安全和合法使用性、如何負責任地使用等議題。

OCM強調，利用數位科技和高流量的投放，「高等教育」倡議令大麻教育變得觸手可及，並指這才是真正滿足消費者需求的途徑；除提供有關安全使用、儲放等信息外，也細分了當今種類繁多的大麻產品，為消費者提供消費指南。

「公共教育是對大麻市場進行良好監管的重要支柱」，OCM代理執行長Felicia A.B. Reid表示，通過「高等教育」倡議，紐約人能夠獲得圍繞大麻議題的正確和可靠資訊，「通過廣泛提供這些資源，我們得以幫助他們做出明確的選擇，同時增強紐約大麻產業的誠信度。」

OCM公共衛生與教育副主任Lyla Hunt則表示，教育是促進公眾健康和安全最有力的工具之一，「這項活動將把實時、可靠的大麻信息直接傳遞給民眾，當人們在校園、藥房還是經過交通樞紐站時，我們的目標是為他們提供真正能發揮作用的信息。」