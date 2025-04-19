市府：不論移民身分 紐約人有完整醫療權
市衛生局、市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)18日聯合多個市府單位舉行圓桌會議，重申不論移民身分，所有紐約人都可獲得市府提供的醫療服務，並表示如果俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)經費削減，市府將啟動應對措施，確保居民不受影響。
此次圓桌會議由市長移民事務辦公室(MOIA)與市長少數族裔媒體辦公室(Mayor's Office of Ethnic and Community Media)主辦，市衛生局代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)、市公立醫院「紐約關懷」(NYC Care)計畫執行主任希門尼斯(Jonathan Jiménez)等官員出席。
市移民事務辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)指出，近來有不少移民擔心就醫時個人資訊外洩，或擔心保險遭拒、費用高昂，不敢前往醫院，導致延誤診療。卡斯特羅強調，醫療隱私受法律保護，市府會持續提供醫療資源給所有居民，不論移民身分，但他也表示理解部分移民的顧慮，市府同時也在推行遠程醫療(Telehealth)服務，讓民眾在家即可獲得診療。
希門尼斯表示，「紐約關懷」已服務數十萬名未保險的居民，強調不論移民身分，病患的個資均受到法律保護，「無健保者也可申請紐約關懷，以低費用甚至免費的方式獲得醫療，求診時無需透露移民身分」。希門尼斯鼓勵有需要的居民可訪問NYCCare.NYC或致電(646)692-2273了解詳情。
白卡預算恐遭削減，引發社區擔憂，莫爾斯坦言，紐約市有近半數居民依賴白卡就醫，政策調整無疑加劇經濟壓力。
她指出，如果真的遭大幅削減，市府也會強化本地安全網計畫，如「紐約關懷」等替代方案來彌補缺口，「白卡經費削減是全國性的問題，但紐約市會站出來引領」，莫爾斯說。
市府各部門上個月曾共同發布公開信，強調移民有權在市內就醫，毋須畏懼看診，信中並列出包括健保及法律援助在內的多項服務。同時，市府發放了新版「認識你的權力」(Know Your Rights)多語言的宣傳資料，幫助移民了解城市庇護法，以及面對美國移民暨海關執法局(ICE)的應對方式。
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