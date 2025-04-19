女嫌世貿地鐵站暴力打人搶手機 27歲女乘客遇襲

世貿地鐵站日前發生一起暴力搶手機案件，警方正通緝圖中的女性嫌犯。(市警提供)

紐約市 警目前發布通知，呼籲公眾協助尋找一名涉及地鐵暴力搶劫案的女性嫌犯；警方指出，這起案件發生於4月10日上午10時10分左右，一名27歲女性乘客在曼哈頓 下城世貿中心旁的科特蘭街(Cortlandt Street)地鐵站 月台候車時，遭遇另一名女子的襲擊。

警方表示，該名尚未確認身分的女性嫌犯搶走受害者手中的手機後，更朝其臉部揮拳。案件隨後被上報至市警第一分局與市警第二捷運分局。

案發後，受害人由緊急醫療服務隊(EMS)送往紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)接受治療，目前情況穩定。市警指，嫌犯最後一次被目擊時穿著黑色毛衣、黑色長褲、黑色運動鞋，並戴著墨鏡，逃出車站後往不明方向逃逸。