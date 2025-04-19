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女嫌世貿地鐵站暴力打人搶手機 27歲女乘客遇襲

記者劉梓祁╱紐約報導
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世貿地鐵站日前發生一起暴力搶手機案件，警方正通緝圖中的女性嫌犯。(市警提供)
世貿地鐵站日前發生一起暴力搶手機案件，警方正通緝圖中的女性嫌犯。(市警提供)

紐約市警目前發布通知，呼籲公眾協助尋找一名涉及地鐵暴力搶劫案的女性嫌犯；警方指出，這起案件發生於4月10日上午10時10分左右，一名27歲女性乘客在曼哈頓下城世貿中心旁的科特蘭街(Cortlandt Street)地鐵站月台候車時，遭遇另一名女子的襲擊。

警方表示，該名尚未確認身分的女性嫌犯搶走受害者手中的手機後，更朝其臉部揮拳。案件隨後被上報至市警第一分局與市警第二捷運分局。

案發後，受害人由緊急醫療服務隊(EMS)送往紐約長老會下城醫院(NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital)接受治療，目前情況穩定。市警指，嫌犯最後一次被目擊時穿著黑色毛衣、黑色長褲、黑色運動鞋，並戴著墨鏡，逃出車站後往不明方向逃逸。

警方目前已公布了嫌犯的照片，並希望知情民眾能提供線索，協助警方盡快緝拿嫌犯歸案。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。

世貿地鐵站日前發生一起暴力搶手機案件，警方正通緝圖中的女性嫌犯。(市警提供)
世貿地鐵站日前發生一起暴力搶手機案件，警方正通緝圖中的女性嫌犯。(市警提供)

地鐵站 紐約市 曼哈頓

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