逾280件作品參賽 法拉盛詩歌節頒獎
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第五屆紐約法拉盛詩歌節日前在法拉盛緬街圖書館與角聲福音廣場畫廊舉行。活動由詩歌節籌委會主辦，宗旨在於推廣華語詩歌創作，鼓勵海外創作人才，並促進多元文化交流。
本屆創作類作品未設特等獎與一等獎，二等獎由寒山老滕「春天來了」與文蓉「我的詩歌紀錄片」獲得，為本屆最高獎項。三等獎則由楊柳「倒立」、袁梅「你好，孤獨！」、瀠瀅「合歡」以及王鍵「與多多去白沙門看海」等作品獲得。
翻譯類方面，「漢詩英譯新人獎」由彭美沁以自創並翻譯的作品「最大的猴子圈／The Biggest Monkey Circle」獲得。「漢詩翻譯獎」則由明迪翻譯旦增白姆(Tenzin Pelmo)作品「雨天／rainy day」奪得。
由於不少得獎者來自歐洲、亞洲及北美其他城市，僅大紐約地區的作者出席現場領獎。籌委會代表邱辛嘩與作家嚴力共同主持頒獎儀式。據邱辛嘩介紹，本屆詩歌節共收到來自全球多地的約150位詩人投稿，作品逾280首。最終，21位詩人的22首原創詩作與兩位譯者的譯詩作品入圍。他希望來年有更多民眾參與。
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