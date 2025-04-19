逾280件作品參賽 法拉盛詩歌節頒獎

第五屆紐約法拉盛詩歌節在法拉盛舉行。(記者高雲兒╱攝影)

第五屆紐約法拉盛 詩歌節日前在法拉盛緬街圖書館與角聲福音廣場畫廊舉行。活動由詩歌節籌委會主辦，宗旨在於推廣華語詩歌創作，鼓勵海外創作人才，並促進多元文化交流。

本屆創作類作品未設特等獎與一等獎，二等獎由寒山老滕「春天來了」與文蓉「我的詩歌紀錄片」獲得，為本屆最高獎項。三等獎則由楊柳「倒立」、袁梅「你好，孤獨！」、瀠瀅「合歡」以及王鍵「與多多去白沙門看海」等作品獲得。

翻譯類方面，「漢詩英譯新人獎」由彭美沁以自創並翻譯的作品「最大的猴子圈／The Biggest Monkey Circle」獲得。「漢詩翻譯獎」則由明迪翻譯旦增白姆(Tenzin Pelmo)作品「雨天／rainy day」奪得。

由於不少得獎者來自歐洲、亞洲及北美其他城市，僅大紐約地區的作者出席現場領獎。籌委會代表邱辛嘩與作家嚴力共同主持頒獎儀式。據邱辛嘩介紹，本屆詩歌節共收到來自全球多地的約150位詩人投稿，作品逾280首。最終，21位詩人的22首原創詩作與兩位譯者的譯詩作品入圍。他希望來年有更多民眾參與。