華裔陳文心 接任亞美聯盟執行總監

亞美聯盟16日宣布，華裔陳文心被選為接任姚久安，擔任執行總監一職。(AAF提供)

紐約市 亞美聯盟(AAF)前執行總監姚久安(Jo-Ann Yoo)，在任職13年後於去年底卸任；亞美聯盟近期宣布接任姚久安的人選，為在非營利機構運作中有豐富經驗的華裔陳文心(Catherine Chen Wen Xin)，她將從5月1日(周四)起正式就職。

根據資料，陳文心在上一份工作中，擔任全國性非營利組織Polaris的首席執行官，該組織旨在終止人口販運並為倖存者提供支持，在此職務中，她負責監督1400萬元的預算，且通過社區參與、聯邦政策改革等，帶領組織轉向以倖存者為中心的運營模式。

除此之外，陳文心的其他經歷，包括在Humanity United擔任高級人員，指導700萬元資金用作慈善用途，另也在Save the Children機構中領導亞洲各地的兒童保護計畫，她目前也是美國亞太裔婦女論壇(National Asian Pacific American Women’s Forum)、以及國土安全顧問委員會(Homeland Security Advisory Council)的董事。

陳文心的領導力植根於在促進公平、合作、以及關懷的核心價值上，她將利用豐富的經驗進一步推動亞美聯盟的使命，提升和改善紐約州 亞太裔群體的生活，並加強他們在州政策中的能見度和影響力。

「陳文心為亞美聯盟帶來了令人振奮的營運願景和深厚的基層同理心」，亞美聯盟董事會主席Kim Lee表示，她了解權力槓桿的運作、也懂得社區的需求，「我們非常高興能夠歡迎這位在其職業生涯中致力於推動結構性改革的人物，並與我們攜手，共同提升紐約市、州200萬名亞裔 的權益。」