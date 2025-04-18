美中貿易戰 馬蕭蕭：中方願和談

中國駐紐約總領館舉辦媒體茶話會，就美中關係、關稅及貿易戰等問題提供中方解讀。(記者曹馨元╱攝影)

中國駐紐約總領館17日舉辦媒體茶話會，就美中關係、關稅 及貿易戰等問題提供中方解讀；副總領事馬蕭蕭強調，當下兩國間日益緊張的貿易關係並不是中方導致，也不是中方想看見的，「我們樂意就關稅問題談判，但對話要建立在平等、尊重的基礎上。」

馬蕭蕭表示，中國和美國作為最大的發展中國家及發達國家，兩國間緊密的貿易關係惠及雙方人民。根據總領館提供的數據，在2022年，美中貿易為美國創造了超過93萬個工作崗位，也為美國企業在中國發展提供了重要機會；如特斯拉在中國的銷售持續上漲，2024年8.8%的增長率，創下歷史新高。

在川普 總統發動關稅戰之後，中國對美採取報復措施，目前對美輸入產品已加徵125%的關稅；而中國進口到美國的商品則面臨高達245%關稅。馬蕭蕭強調，高關稅將對美國民眾帶來消極影響，造成通脹、股市震盪等，「前財長桑默斯(Lawrence Summers)也預測，關稅造成的經濟衰退可能導致200萬美國人失業」。

而面對雙方對於關稅問題的和談，馬蕭蕭反覆表示，中方一直樂意就此談判，「但對話必須建立在平等、尊重的基礎上」；他提出，若美方將貿易預設為一方有得、另一方必失的零和遊戲，並不能為談判帶來良好的進展。同時，馬蕭蕭也稱，若美國要繼續關稅戰，中國必將「奉陪到底」，「中方的回擊並不是只為了自己，也是為了其它受關稅影響的國家。」

在川普政府的壓力下，多個美中合作大學項目，如上海交通大學密歇根大學學院等，也隨著美方學校退出而停辦；馬蕭蕭表示，中國仍鼓勵兩國間人民的互相交流，為想要來中國學習的美國留學生提供簽證等方面的便利政策，「中國的大門也向所有美國留學生敞開。」

而對於川普政府吊銷外國學生簽證 的做法，馬蕭蕭也說，已經有當事學生向全美各地的中國領館尋求幫助，而領館也積極與大學溝通，以期能最大程度上保護學生的權益。