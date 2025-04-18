市長參選人移民政策辯論 齊批亞當斯

紐約移民聯盟(NYIC)16日晚主辦了本屆選戰中，首場完全以移民政策為主軸的公開辯論。參選人齊聲批評市長亞當斯(Eric Adams)處理移民政策不當。(截自視頻會議)

紐約移民 聯盟(NYIC)16日主辦了本屆選戰中首場以移民政策為主軸的公開辯論。參選人齊聲批評市長亞當斯 (Eric Adams)處理移民問題不當，並針對ICE 執法、無證攤販、外賣郎以及醫療資源等問題提出政見。參選人均承諾一旦當選，將擴大對紐約移民的保護，包括取消ICE雷克島辦公室、發放臨時工卡等。

與會參選人包括市議長歐德思(Adrienne Adams)、主計長蘭德(Brad Lander)、前主計長斯靜格(Scott Stringer)、前州眾議員布萊克(Michael Blake)以及州參議員米維(Zellnor Myrie)等人，論壇長達近兩小時。

論壇一開始，參選人即針對亞當斯政府允許聯邦移民與海關執法局(ICE)重啟雷克島辦公室的行政命令表態。五位參選人皆承諾，若當選市長，將於就任首日撤銷該命令。蘭德指出，他在市議會時期便參與立法禁止ICE進入市立監獄，「如今卻要我們重走回頭路。」歐德思更批評，此舉是市府為換取對市長的政治庇護。

對於市府面對尋求庇護者湧入所做的消極回應，各參選人均給予負面評價，並指責亞當斯政府「錯誤將財政問題歸咎於新移民。」「他辜負了這座城市的價值，也辜負了新移民的信任，」斯靜格說。米維則提出「WorkNYC」構想。他建議由市府為無證移民發放臨時工作許可，讓他們在等候聯邦工卡期間也可合法工作。

針對皇后區羅斯福大道(Roosevelt Ave.)近期攤販遭驅趕的事件，參選人一致反對現行的「暴力取締」方式。歐德思直言，用垃圾車毀壞攤車「近乎犯罪」。斯靜格呼籲與社區合作，找出能兼顧秩序與生計的方案。

談及外賣郎權益，參選人也均反對現行市議會提案要求電動車外送員申領新執照。蘭德表示，應該針對平台公司與非法車商加強監管，而非對勞工開罰。

參選人亦就公立醫院資源不足問題達成共識。布萊克指出，許多移民患者遭遇語言與文化障礙，「當醫院裡沒人長得像你、也聽不懂你說什麼時，你怎麼可能放心就醫？」