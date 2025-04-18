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「為自由」華裔學人移民美國 如今「沒安全感」想回國

控「威權打壓高校」美國大學教授協會集會反川普

記者范航瑜╱紐約報導
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美國大學教授協會(AAUP)17日在富利廣場(Foley Square)的移民與海關執法局(ICE)紐約辦公室外舉行「把手拿開！」(Hands Off!)集會。(記者范航瑜╱攝影)
美國大學教授協會(AAUP)17日在富利廣場(Foley Square)的移民與海關執法局(ICE)紐約辦公室外舉行「把手拿開！」(Hands Off!)集會。(記者范航瑜╱攝影)

美國大學教授協會(AAUP)17日在富利廣場(Foley Square)的移民與海關執法局(ICE)紐約辦公室外舉行「把手拿開」(Hands Off)集會，譴責川普政府打壓高等教育、限制學術自由，並聲援遭受懲處的師生。來自哥倫比亞大學、紐約大學、紐約市立大學(CUNY)等多所學校的教授及近千名學生、維權人士到場參與，高喊口號、手持標語，呼籲學界團結抗爭。

近千名師生聚集現場，標語寫著「別碰我們的學生」、「審查制度是法西斯的武器」、「我們沒有國王」等。多位教授發言，批評川普政府限制學術言論、打壓親巴立場，並取消聯邦研究經費，侵蝕校園自由。

一位來自紐約市大的教授表示，當前的大學正面臨威權壓力，針對反戰與支持加薩的學生發起停學、驅逐甚至逮捕行動，「移民體系本應受憲法約束，如今卻淪為濫權工具。」

一名在哥倫比亞任教27年的教授稱，過去一個月是哥大271年歷史中「最黑暗的一章」。挺巴學生哈利勒(Mahmoud Khalil)與馬達維(Mohsen Mahdawi)遭逮捕，多名學生被迫躲藏或流亡。他批評校方未對川普政府暫停聯邦研究經費採取任何法律行動，「哥大的吉祥物應改叫『懦夫獅子』。」

該教授指出，遭凍結的補助金可能高達數十億元，多用於醫學研究，但校方領導層反應畏縮，不願捍衛學生或校方權益，「川普支持率不過49.8%，我們並非少數，這場鎮壓也不會只發生在哥大或精英學校。」他呼籲全美高校教師加入AAUP，共同抵抗。

哈佛大學14日已拒絕川普政府提出的政策變更，稱將對學校運作造成「史無前例」衝擊，包括研究經費中斷、免稅資格與招收外籍學生資格被取消等。普林斯頓大學、麻省理工學院、加州理工學院等則加入訴訟，集體抗爭。

這場集會是全美「Hands Off」運動的一部分，為川普上任以來規模最大抗議之一，除聲援教育界外，多地也舉行集會，對川普政府大幅削減聯邦預算、大規模裁員，以及關稅政策引發的市場震盪表達不滿。

一名哥大教授代表批評，哥大未對川普政府暫停聯邦研究經費採取任何法律行動，稱「哥大...
一名哥大教授代表批評，哥大未對川普政府暫停聯邦研究經費採取任何法律行動，稱「哥大的吉祥物應改叫『懦夫獅子』」。(記者范航瑜╱攝影)
近千名師生聚集現場，手持標語寫著「別碰我們的學生」、「審查制度是法西斯的武器」、...
近千名師生聚集現場，手持標語寫著「別碰我們的學生」、「審查制度是法西斯的武器」、「我們沒有國王」等。(記者范航瑜╱攝影)

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