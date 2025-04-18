粉碎文件防洩個資森林小丘民眾排隊

孟昭文協助民眾將含有個資的文件資料銷毀。(記者尤昱程╱攝影)

為協助民眾防範個資外洩與詐騙行為，全州「The Big Shred NY!」系列免費文件粉碎活動之一17日在皇后區森林小丘舉行，數百人排隊參與。該活動由美國退休 人員協會(AARP)主辦，國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)也親臨現場，與志工一同協助民眾安全處理含有個人資訊的紙本文件。

AARP紐約州 主任芬克爾(Beth Finkel)表示，透過粉碎舊有帳單、報稅單、信用卡資料等，能有效避免低科技手法的身分盜竊。她說，詐騙分子仍會從垃圾或回收袋中翻找可利用資訊，因此妥善處理個資文件是預防詐騙的第一步。

根據聯邦貿易委員會(FTC)，去年全美因詐騙損失金額高達125億元，其中紐約州就超過5億元。芬克爾也提醒長者民眾特別容易成為詐騙目標，「因為長者通常較為信任他人，也累積了較多財產，成為詐騙者覬覦的對象。」

孟昭文則說，這項活動在選區廣受歡迎，每年都吸引大量長者參加，對長者族群而言，這不僅是個資安全，更關乎他們在退休後的生活保障。

她表示，許多長者並沒有家用碎紙機，因此活動不僅能幫助他們安全處理資料，也藉此提高社區對詐騙手法的警覺，「如果有人聲稱是政府單位、施加壓力索取個資或金錢，或謊稱親友受傷需要協助，一定要提高警覺，寧可掛斷電話，也不要輕信。」