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感念捐產大愛 華埠許家美大幅壁畫揭幕

記者曹馨元╱紐約報導
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壁畫創作選用了許家美17歲初到耶魯入學時留下的照片，並以她最喜歡的紫色牡丹作點綴，希望能留下她最朝氣蓬勃、最有生命力的形象。(記者曹馨元╱攝影)
壁畫創作選用了許家美17歲初到耶魯入學時留下的照片，並以她最喜歡的紫色牡丹作點綴，希望能留下她最朝氣蓬勃、最有生命力的形象。(記者曹馨元╱攝影)

華埠商業改進區(Chinatown BID)近日在窩扶街(Worth St.)揭幕許家美(Mary Li Hsu)紀念壁畫，以緬懷這位社區活動家為華埠作出的巨大貢獻；許家美自80年代於耶魯大學(Yale University)畢業後，一直從事幫扶亞裔青年的社會工作，並在去世後將全部遺產贈送給49家華埠非營利組織。

華埠商改區執行總監陳作舟介紹，上世紀50年代，曾參與朝鮮戰爭的許家美父母以難民身分來到美國，辛苦奮鬥了八年後，在西雅圖開辦了一家中餐館，養育了許家美及她的四個兄弟姊妹。而成績優異的許家美在70年代也考入耶魯大學，且在畢業後成為了該校首位「亞裔美國文化中心(Asian American Cultural Center)」主任。

華埠商業改進區在窩扶街(Worth St.)揭幕許家美(Mary Li Hsu)...
華埠商業改進區在窩扶街(Worth St.)揭幕許家美(Mary Li Hsu)紀念壁畫，以緬懷這位社區活動家為華埠作出的巨大貢獻。(記者曹馨元╱攝影)

作為一名虔誠的基督教徒，許家美也在搬到曼哈頓華埠後，通過教會活動幫助了很多華裔青少年。衛理公會美華學校主任林曉丹回憶道，許家美曾於1985年至1991年期間，在公會身兼數職，同時擔任了導師、大學申請老師等等角色，影響了社區裡的很多年輕人。林曉丹表示，她很開心能通過壁畫緬懷許家美，而她留下的寶貴遺產「更是銘刻在她所影響的青年人的心中」。

許家美的同窗好友蕭真(Katherine Hsiao)也分享了她生前的種種細節。蕭真回憶，許家美的背包中總是有很多能量棒和瓶裝水，「每當她遇到遊民時，都會把食物和水分給他們」。而許家美對華埠更是懷有大愛，蕭真說，許家美在新冠疫情間罹患癌症，在生命的最後時刻，許家美曾對她說，「你能相信嗎，憑藉著我能留下的遺產，上帝讓我能真正幫助華埠」。

商改區項目主任李德容表示，作為收到許家美饋贈的49家社區非營利組織之一，商改區獲得了她10萬元的遺產。而李德容也分享到，壁畫選用了許家美17歲初到耶魯入學時留下的照片進行創作，並以她最喜歡的紫色牡丹作點綴，「我們希望能留下她最朝氣蓬勃、最有生命力的形象」。

華埠 耶魯大學 商改區

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