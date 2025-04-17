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紐約蟬聯世界最富城市 貝萊德CEO示警：活力不再

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市富豪全世界最多，但貝萊德執行長芬克認為，這座城市已不再充滿活力。(記者胡聲橋╱攝影)
紐約市富豪全世界最多，但貝萊德執行長芬克認為，這座城市已不再充滿活力。(記者胡聲橋╱攝影)

根據「2025年全球最富裕城市報告」，紐約市再度蟬聯世界最富城市榜首，擁有全世界最多的超級富豪；但全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)執行長芬克(Larry Fink)近日公開批評，紐約市在治安、市容與教育方面的惡劣情況可能導致企業大規模出走。

這份報告由移民諮詢公司Henley & Partners與財富研究機構New World Wealth共同發布，指出紐約市目前擁有38萬4500位百萬富翁，其中包括818位身家超過1億美元的超級富豪，以及66位億萬富豪。

同時，以科技業見長的舊金山灣區(San Francisco Bay Area)排名全球最富裕城市第二，擁有超過34萬名百萬富豪。這一地區過去十年百萬富豪地人口增長高達98%，增幅僅次於杜拜(Dubai)及中國深圳、杭州。

然而，資產管理巨頭貝萊德的執行長芬克，近日對紐約的未來提出擔憂。他指出，紐約市在治安、教育與環境管理上的退步，可能導致企業大量出走；「城市正面臨失去眾多企業的風險，紐約已不再像過去那樣充滿活力」。

貝萊德目前管理的資產高達11.6兆元，其總部仍設立在曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)。芬克表示，自己繳納的高額稅金未能換來城市的改善，「我相信我的稅收是用來幫助城市建設的，但我不再有這種感覺了」。

自2019年以來，已有約160家管理總資產達1兆美元的華爾街公司遷離紐約，反映出企業對市區治安惡化與零售犯罪的擔憂。在過去十年中，紐約市將近40%的藥店已經關閉，而像運動產品零售店Foot Locker這樣的公司也加入了出走的行列，將總部從紐約遷移至對稅務更有利的州。

同時，中產階級也因居住房價、育兒等生活成本過高而選擇離開紐約。其中，因紐約缺乏免費托兒服務，育有新生兒的家庭有成倍的機率更容易離開紐約，因而導致大量勞動力、人才流失。

紐約市 華爾街 灣區

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