市府簽25萬元新約 遷離無證客及遊民 減輕收容壓力

近日紐約市遊民服務局(DHS)與旅行社簽訂一份25萬元合約，協助部分在外地有親人或支持系統的遊民與移民搬離，前往他州或他國落腳。(美聯社)

紐約市遊民 服務局(DHS)與旅行社「Alpha International Travel Corp」近日簽訂一份25萬元合約，協助部分在外地有親人等的遊民與移民 搬離，前往他州或他國落腳。此舉隸屬市府「旅行協助計畫」(Travel Assistance Program)，藉此減輕日益沉重的收容壓力，並預計在今年6月前關閉62間收容所。

截至上周，紐約市內收容系統仍有9萬7100名住戶，其中4萬800名為無證客。市府指出，雖然近期移民湧入情況趨緩，但無家可歸問題仍未解決，必須採取多元措施應對。市長亞當斯(Eric Adams)發言人指出，這項計畫「將重新安置新來者，且將有助持續關閉更多緊急收容所，讓移民邁向人生下一步。」

根據市府數據，自2022年以來，已有超過23萬4000名移民經由市府系統進入紐約，其中6萬1000人已透過另一項「移民重聯計畫」被安排至其他地區。目前已有超過19萬3000名移民離開市府體系。

此筆新合約將由旅行社負責安排車票、機票或相關交通協助，並協調個案的遷徙計畫。實施對象包括希望返回他州或本國，且有穩定住宿、家庭或工作資源可依靠的遊民與移民。市府強調，此舉是經由個案意願與審核進行的「有條件遷移」，並非如其他州府直接將移民送往他處。

此外，市府計畫持續營運另一項針對非收容系統內移民的重發車票計畫(reticketing program)，並安置部分移民於旅館系統外的臨時住所過渡。市府官員強調，核心目標是讓有意願並有條件離開紐約的對象獲得支持，「我們提供的是有規畫、人道關懷的安置服務，而非政治操作。」

2024年，DHS已資助1881張單程票，協助收容所住戶搬離紐約，平均每張票的開銷約為100元至500元不等。該計畫最早始於2007年前市長彭博(Mike Bloomberg)任內並針對遊民設計，自2023年移民危機後擴大納入無證客。市府表示，藉由此舉與其他管理措施，預計到2025年6月前將關閉62座收容所，並為納稅人節省約50億元。