孟昭文譴責川普政府 砍語言無障礙服務

孟昭文等國會議員譴責川普政府削弱語言無障礙服務。(孟昭文辦公室提供)

國會亞太裔核心小組(CAPAC)主席、聯邦眾議員 孟昭文(Grace Meng)，近日聯同加州眾議員趙美心(Judy Chu)以及其他54位民主黨籍眾議員，聯名致信川普 總統與司法部 (DOJ)，譴責川普削弱聯邦政府語言協助保護措施的決定，並要求政府迅速回應對英語能力有限社群所造成的衝擊。

川普3月1日簽署行政令，宣告英語為美國官方語言，同時廢止實施25年之久的第13166號行政命令，該命令原先規定聯邦機關及所有獲得聯邦資金的機構，須提供充分的語言翻譯與協助服務。孟昭文等認為，此舉不僅衝擊到政府對「民權法」第六章(Title VI)的遵守與執行，也令數以百萬計的國民面臨無法順利取得政府服務與資源的風險，從稅務局、醫療照護、教育體繫到司法程序皆恐受影響。

在致川普與司法部部長邦迪(Pam Bondi)的聯名信中，議員們重申廢止該行政令所帶來的嚴重後果，並警示已有跡象顯示，語言協助服務已開始受到波及。信中強調，美國境內約有2570萬人，占總人口逾8%，在英語使用上有困難。語言障礙往往會造成個人在融入社會、取得公共服務與機構資源時遇到重大阻礙。

聯名信中還指，已接獲多起報告，顯示聯邦政府效率部(DOGE)已取消至少10份為聯邦機構提供語言或翻譯服務的合約，其中包含為國土安全部提供翻譯服務的一項合約。該合約取消後，美國公民及移民服務局(USCIS)員工接到非英語來電時，只能在無法溝通時立刻終止通話。

自1974年「劉訴尼科爾斯(Lau v. Nichols)」案以來，最高法院已裁定對英語能力有限人士的歧視等同於對其原籍的歧視。有鑑於此，議員們要求川普政府必須承擔責任，並做出明確交代。