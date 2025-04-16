市府推動重畫長島市 估增1.4萬戶住宅

根據市規畫局資料，規畫重點包括沿水岸與靠近Court Square一帶，允許興建高層住宅。(取自市規畫局網站)

紐約市府近期提出重畫皇后區長島市 (LIC)部分區域的計畫，預計將釋出足以容納約1萬4000戶住宅的土地，以應對全市住房短缺問題。市規畫局(DCP)表示，此舉將搭配強制性的可負擔住宅政策，並保留區內工業用途地段，但部分居民與小商業者對快速開發是否兼顧社區實際需求表示疑慮。

根據市規畫局，此次規畫涵蓋54個街區，範圍大致介於皇后區大橋(Queensboro Bridge)以南、東河(East River)以東、23街以西，以及44大道至47大道間的工業區。規畫重點包括沿水岸與靠近Court Square一帶，允許興建高層住宅，並於部分區段引入可負擔住宅要求。

市規畫局長加羅德尼克(Dan Garodnick)表示，過去長島市部分地區雖已完成重畫並興建高樓，但仍有大片土地維持為低樓層工業或商業用途，開發潛力尚未釋放。

長島市去年新增1859戶住宅，為全市最高，另有約4600戶即將完工。當地租金 與房價也仍持續攀升。根據房地產網站StreetEasy，該區兩房公寓的中位月租達6000元，銷售價格則超過140萬元。

市府承諾，所有因重畫而興建的新建案，至少需將25%單位規劃為低於中位收入門檻的可負擔住宅。不過，部分社區組織指出，即使如此，未來兩房租金可能仍高達2500至3500元，對多數市民而言仍負擔沉重。

社區組織「西皇后社區土地信託」主席沙拉查(Memo Salazar)說，政府若要加快開發，應投入更大財政資源補貼可負擔住宅。當地市議員元在熙(Julie Won)目前尚未表態，但曾在社區會議上表示，她傾向於將公有土地100%用於可負擔住宅的興建。