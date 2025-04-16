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市議會控告市府 反對ICE重返雷克島

記者范航瑜╱紐約報導
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主議長歐德思(Adrienne Adams)直言，這項決定是亞當斯為換取個人利益與川普政府達成的政治交易。圖為歐德思日前在市政廳公園參加集會，反對ICE重返雷克島。(市議會提供)
主議長歐德思(Adrienne Adams)直言，這項決定是亞當斯為換取個人利益與川普政府達成的政治交易。圖為歐德思日前在市政廳公園參加集會，反對ICE重返雷克島。(市議會提供)

市議會15日向曼哈頓高等法院提告，反對亞當斯(Eric Adams)政府允許聯邦移民與海關執法局(ICE)重返雷克島(Rikers Island)設立辦公室的決定。議會批評，這項命令是亞當斯與川普政府之間「骯髒交易的毒果」，要求法院裁定該命令無效。

議會強調，此案核心並非在於是否違反庇護法，而在於程序合法性。他們指出，歷任市長從未將簽署行政命令的權力交由他人，亞當斯此舉開創危險先例。

市議會在訴狀中指出，該行政命令由市第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)簽署，但亞當斯從未依法授權其副手發布此類命令，因此違反「城市憲章」，「市長並未明確授權馬斯特羅行使行政命令權限，這項行為缺乏合法依據。」

訴訟還指出，馬斯特羅未獨立分析ICE重返雷克島，只是為了履行亞當斯向「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)作出的承諾。訴狀質疑，行政命令的真正目的是換取聯邦對亞當斯刑事調查的撤案，並形容這是「一場腐敗交易」。亞當斯貪腐案已於2日被永久撤銷。

市府否認相關指控，強調ICE不會進行民事遣返行動，行政命令與市長案撤銷無關。市府發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)回應：「訴訟毫無根據，亞當斯依據地方法合法頒布命令，目的是保障市民安全。」

ICE曾長期在雷克島設有據點，協助遣返移民，但自2014年起，市府依據庇護法禁止其進入監獄系統。亞當斯8日授權馬斯特羅簽署第50號行政命令，重啟ICE進駐，並聲稱僅限於刑事調查、不得觸及民事遣返。

然而，市議會仍擔憂實際效果將遠超授權範圍。訴狀引用霍曼過往公開發言指出，「ICE勢必會超越限制，展開大規模遣返行動。」訴狀寫道：「第50號命令是一張空白支票，限制條款只是鉛筆寫的幌子。」

亞當斯 ICE 遣返

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