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非法販賣象牙製品 2華人認罪緩刑 3年內須解散公司

記者劉梓祁╱紐約報導
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兩華人非法售賣象牙製品，日前認罪獲有條件緩刑，圖為涉案製品。(曼哈頓地檢辦公室提供)
兩華人非法售賣象牙製品，日前認罪獲有條件緩刑，圖為涉案製品。(曼哈頓地檢辦公室提供)

兩名來自長島的華人因涉嫌非法販賣象牙製品，去年遭曼哈頓地區檢察官起訴，面臨非法野生動植物商業化的相關指控；根據最新法庭文件，兩人已與檢方達成認罪協議，被判處多年緩刑，並須解散涉案公司。

根據檢方，吳銀成(Yincheng Wu, 音譯，下同)、胡桂思(Grace Hu)所經營的美思拍賣公司(Merces Gallery LLC)，於2020年4月至2023年5月期間在長島辦公室運營在線象牙拍賣業務。兩人及公司均被以三項非法野生動植物商業化罪名起訴，並在初次提審時拒不認罪。

法庭文件顯示，兩人而後在去年12月與檢方達成認罪協議。據曼哈頓地檢辦公室，吳銀成被判緩刑五年，並需完成500小時的社區服務，胡桂思則被判緩刑三年，需完成250小時社區服務。此外，協議規定兩人須在三年內解散涉案公司，並在此期間不得從事任何非法活動，另需繳納近400元的罰款。

法庭文件指，現年46歲、居住在皇后區法拉盛的胡桂思和34歲、住在大頸(Great Neck)的吳銀成通過「美思」平台發布並出售象牙雕刻品，但為了規避監管，他們將產品標為「稀有材料」。最終，兩人三次向州環境保護局(Department of Environmental Conservation)臥底人員出售象牙製品後敗露。三次交易包括：一根雕刻象牙以3萬1950元成交、一串象牙念珠以4800元售出、以及三件象牙雕像以2640元賣出。

兩華人非法售賣象牙製品，日前認罪獲有條件緩刑，圖為涉案製品。(曼哈頓地檢辦公室提...
兩華人非法售賣象牙製品，日前認罪獲有條件緩刑，圖為涉案製品。(曼哈頓地檢辦公室提供)

檢方稱，兩人通過自有網站和LiveAuctioneers.com平台開展拍賣業務。臥底人員在後者網站的一場拍賣中，購買了被標註為「鑲金中國稀有材料18粒念珠」的象牙念珠。

在討論運輸事宜時，吳銀成曾對臥底表示，「我們可能會在海關遇到一些問題。」2023年4月18日，吳親自將雕刻象牙交予對方。他表示象牙來自中國，並稱「有辦法解決海關的問題。」

拍賣 長島 曼哈頓

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