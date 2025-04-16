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十年老水果攤遭抄沒 華裔攤主喊冤 民代呼籲歸還

記者胡聲橋╱紐約報導
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清潔局警察正在查抄8大道的一個華人水果攤。(讀者提供)
清潔局警察正在查抄8大道的一個華人水果攤。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道一家水果攤位14日遭市清潔局(DSNY)執法人員抄沒，執法人員搬走了所有水果。水果攤攤主歐先生大喊冤枉，表示自己擺了十年水果攤，第一次遭執法人員抄家。社區人士希望今後小業主出攤更加謹慎，民選官員則希望執法人員能歸還貨物，並與小業主更好地溝通。

14日下午，市清潔局執法人員開著一輛卡車，突襲了8大道交57街路口、一個從店鋪延展出來的水果攤，執法人員把攤位上的所有水果都搬上了卡車，予以罰沒。攤主歐先生不通英語，無法自辯，眼睜睜看著執法人員將一箱箱的水果搬上卡車。據歐先生估計，這批貨約1萬元價值。

此次查抄行動的視頻，很快通過社群媒體傳遍華裔社區，引起關注。歐先生說，他擺了十年水果攤，雖然也收到過罰單，但被抄沒貨物卻是首次，而且他認為，執法人員此次是有備而來。據歐先生，他租了幹貨店的一角，利用店鋪的人行道延展部分做生意，並持有執照。就算有違規之處，執法人員也應該給他開罰單，而不是沒收貨物。他認為處罰過於嚴苛。且市清潔局也沒有查抄貨物的資格。

繁榮布碌崙協會會長黃啟旺聞訊後第一時間趕到現場，向執法人員了解情況。據黃啟旺說，市府規定每一家店鋪只能有一份執照(license)，現在8大道華人經常兩家在一個店鋪做生意，這是灰色地帶，需要兩家共享一份執照，共用一台收銀機。基於這個理由，執法人員發現歐先生的水果攤在店外設有收款箱，顯然這是兩家生意，所以才下手查抄。儘管黃啟旺據理力爭，要求執法人員少罰沒貨物，執法人員也沒有讓步。黃啟旺建議，如果兩家在一個店鋪做生意，就一定要相互溝通好，以防查抄。

被查抄水果攤正常營業的情況。(記者胡聲橋╱攝影)
被查抄水果攤正常營業的情況。(記者胡聲橋╱攝影)

海灣大道(Bay Parkway)商會會長李志波對清潔局強硬的執法行為非常氣憤，他認為，水果攤都是小生意，經不起折騰，執法人員行為過分，只會對華社經濟造成嚴重損害。

市議員莊文怡說，執法人員是在沒有與攤主進行溝通的情況下抄沒，對商家有失公允，也使他們失去了爭辯的機會。她會與清潔局溝通，讓清潔局以後採取此類行動時，增派一名會中文的執法人員，幫助雙方的溝通。

眾議員鄭永佳對清潔局這種不分青紅皂白的執法行為表示強烈反對，認為會對移民小業主造成很大衝擊。他表示會要求清潔局撤銷罰單，歸還查抄的貨物，並與社區協作採取行動。

8大道 布碌崙 眾議員

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