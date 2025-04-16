十年老水果攤遭抄沒 華裔攤主喊冤 民代呼籲歸還
布碌崙(布魯克林)8大道一家水果攤位14日遭市清潔局(DSNY)執法人員抄沒，執法人員搬走了所有水果。水果攤攤主歐先生大喊冤枉，表示自己擺了十年水果攤，第一次遭執法人員抄家。社區人士希望今後小業主出攤更加謹慎，民選官員則希望執法人員能歸還貨物，並與小業主更好地溝通。
14日下午，市清潔局執法人員開著一輛卡車，突襲了8大道交57街路口、一個從店鋪延展出來的水果攤，執法人員把攤位上的所有水果都搬上了卡車，予以罰沒。攤主歐先生不通英語，無法自辯，眼睜睜看著執法人員將一箱箱的水果搬上卡車。據歐先生估計，這批貨約1萬元價值。
此次查抄行動的視頻，很快通過社群媒體傳遍華裔社區，引起關注。歐先生說，他擺了十年水果攤，雖然也收到過罰單，但被抄沒貨物卻是首次，而且他認為，執法人員此次是有備而來。據歐先生，他租了幹貨店的一角，利用店鋪的人行道延展部分做生意，並持有執照。就算有違規之處，執法人員也應該給他開罰單，而不是沒收貨物。他認為處罰過於嚴苛。且市清潔局也沒有查抄貨物的資格。
繁榮布碌崙協會會長黃啟旺聞訊後第一時間趕到現場，向執法人員了解情況。據黃啟旺說，市府規定每一家店鋪只能有一份執照(license)，現在8大道華人經常兩家在一個店鋪做生意，這是灰色地帶，需要兩家共享一份執照，共用一台收銀機。基於這個理由，執法人員發現歐先生的水果攤在店外設有收款箱，顯然這是兩家生意，所以才下手查抄。儘管黃啟旺據理力爭，要求執法人員少罰沒貨物，執法人員也沒有讓步。黃啟旺建議，如果兩家在一個店鋪做生意，就一定要相互溝通好，以防查抄。
海灣大道(Bay Parkway)商會會長李志波對清潔局強硬的執法行為非常氣憤，他認為，水果攤都是小生意，經不起折騰，執法人員行為過分，只會對華社經濟造成嚴重損害。
市議員莊文怡說，執法人員是在沒有與攤主進行溝通的情況下抄沒，對商家有失公允，也使他們失去了爭辯的機會。她會與清潔局溝通，讓清潔局以後採取此類行動時，增派一名會中文的執法人員，幫助雙方的溝通。
州眾議員鄭永佳對清潔局這種不分青紅皂白的執法行為表示強烈反對，認為會對移民小業主造成很大衝擊。他表示會要求清潔局撤銷罰單，歸還查抄的貨物，並與社區協作採取行動。
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