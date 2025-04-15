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日落公園電單車撞傷華婦 市議員參選人葉凌霞伸援 籲加強監管

記者胡聲橋╱紐約報導
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張女士被電單車撞傷情景示意圖。(葉凌霞提供)
張女士被電單車撞傷情景示意圖。(葉凌霞提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園日前發生一起華婦被電單車撞傷的事件，恰巧在附近的第38選區市議員參選人葉凌霞趕到現場，幫助將受傷的華婦送去醫院治療，並處理善後。葉凌霞表示，此事凸顯政府對電單車管理不到位，法規不完善，亟需改善。

4月10日早約8時40分，在日落公園4大道交53街，R車地鐵站附近，50多歲的張女士走下公車後，被一輛急速騎來的電單車撞倒，導致張女士嘴唇破裂、頭破血流，臉上和手上都有擦傷和淤傷。

恰巧正在地鐵站內發送競選傳單的葉凌霞聞訊後，到場協助張女士。她一開始還不願意去醫院，堅持說要去上班，在葉凌霞的勸說下，她終於同意去醫院接受檢查治療。經檢查，張女士腦部有一塊淤血。

據瞭解，這起事故的起因是一輛違規停在公車站的貨車，公車因為無法進車站，司機只好在公車沒有完全停靠路邊的情況下，就讓乘客下車。張女士下車後，被自行車道上一輛來不及剎車的電單車撞倒。據葉凌霞說，騎電單車者是一名不到18歲的西族裔青年，事件發生後也留在現場，配合警方的調查。

葉凌霞說，電單車現在愈來愈流行。行人被電單車撞倒，致傷甚至致死的事件近幾年在華社時有發生，很多人呼籲對電單車進行管理。2023年9月，曼哈頓華埠啟蒙學校助理校長陸瑞英(Priscilla Loke)遭電單車撞倒不幸離世，之後有市議員提出了加強對電單車的監管，要求給電單車註冊牌照的「陸瑞英提案」(Priscilla Law)。葉凌霞說，這個法案遭到了現任第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)等的反對，一次又一次無法通過，如果她當選，將支持該提案，她也支持其他加強對電單車進行管理的提案。

在這起電單車撞人案中，受害者張女士不懂英文，導致事發後行人無法與其交流，在葉凌霞現場翻譯協助後，才得以獲得處理。葉凌霞也呼籲市府進一步加強對各族裔居民的語言服務。

被電單車撞傷張女士在醫院的情況。(葉凌霞提供)
被電單車撞傷張女士在醫院的情況。(葉凌霞提供)
日落公園被電單車撞傷的張女士當時的情況。(葉凌霞提供)
日落公園被電單車撞傷的張女士當時的情況。(葉凌霞提供)

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