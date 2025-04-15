外國代理人王書君 獲判緩刑3年

法官量刑後，王書君(左二)在律師團隊的陪同下走出法院。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約聯邦東區法院14日為美東民運 活躍人士王書君 量刑。儘管檢方建議判處王書君四年監禁，聯邦法官陳卓光(Danny Chin)當庭表示，考慮到王書君年老多病，精神健康惡化，宣布判處王書君緩刑三年，在滿足一些特定條件的情況下，監視居住。

現在76歲的王書君是美國公民，也是「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」的創始人之一。去年8月6日，陪審團裁定他陰謀充當外國代理人 、充當外國代理人、非法擁有身分證、以及對執法部門做出虛假陳述四項罪名成立。陪審團認定王書君利用其在民運圈內的關係，收集海外民運人士的消息，並將其傳遞給中國政府。

14日下午，王書君身穿深藍色西服，打著紅黑兩色領帶，拄著手杖出庭。開庭前，喜歡說話的王書君還和律師、法庭譯員攀談；開庭以後，王書君大多數時間都閉著眼、低著頭、皺著眉頭，注意聆聽翻譯傳達的信息。

王書君在發言時對法官、律師、支持者、同事和朋友表示感謝，說父親曾給美國海軍當過翻譯，他從小就向往美國的自由和民主，他後來致力於研究太平洋戰爭史，寫了十幾本書，都是受父親的影響。他說自己將近77歲了，做過膽囊手術，身患糖尿病、高血壓、高膽固醇等多種疾病，他希望法官考慮其身體狀況，從人道主義角度出發，給於緩刑處理。

法官陳卓光認為，像王書君這樣的案子是前所未有的，身為海外民運的活躍分子，本應倡導民主運動，但王書君卻利用自己的人脈，向中國政府報告海外民運人士等的行蹤和動向，這是嚴重的犯罪行為。不過，法官陳卓光也認為，有多種因素可以減緩對王書君的懲罰，王書君不僅年老多病，而且根據心理醫生的鑒定，王書君的精神健康狀態近兩年出現了惡化，接近於老年癡呆症。

法官認為，考慮到王書君的年齡、身體健康和心理健康狀況，認為其無法適應獄中生活。法官還考慮到王書君是初犯，並且認為他仍無法理解王書君犯罪的理由，只能假設王書君有點天真，沒有意識自己行為的嚴重性。

鑒於以上理由，法官陳卓光宣布判處陳卓光三年緩期，監視居住，沒有罰款。在監視居住期間，王書君必須每72小時內向有關部門報告，王書君還必須滿足一些特定的條件，比如不能與任何中國政府的代表接觸和聯繫；必須接受精神健康治療；使用電子設備要符合標準；使用的網絡軟體和社群媒體的帳戶要報備等。

法官陳卓光宣布量刑後，王書君可在14天內上訴，但他當場表示將放棄權益。不過法官建議，王書君應與律師團隊商量後，再提出意見。