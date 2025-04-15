我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教美國人不被關稅傷荷包 中國「工廠直營」影片洗版

再接古裝陸劇 劉亦菲美籍被酸：片酬應課稅125%

外國代理人王書君 獲判緩刑3年

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
法官量刑後，王書君(左二)在律師團隊的陪同下走出法院。(記者胡聲橋╱攝影)
法官量刑後，王書君(左二)在律師團隊的陪同下走出法院。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約聯邦東區法院14日為美東民運活躍人士王書君量刑。儘管檢方建議判處王書君四年監禁，聯邦法官陳卓光(Danny Chin)當庭表示，考慮到王書君年老多病，精神健康惡化，宣布判處王書君緩刑三年，在滿足一些特定條件的情況下，監視居住。

現在76歲的王書君是美國公民，也是「紀念胡耀邦趙紫陽基金會」的創始人之一。去年8月6日，陪審團裁定他陰謀充當外國代理人、充當外國代理人、非法擁有身分證、以及對執法部門做出虛假陳述四項罪名成立。陪審團認定王書君利用其在民運圈內的關係，收集海外民運人士的消息，並將其傳遞給中國政府。

14日下午，王書君身穿深藍色西服，打著紅黑兩色領帶，拄著手杖出庭。開庭前，喜歡說話的王書君還和律師、法庭譯員攀談；開庭以後，王書君大多數時間都閉著眼、低著頭、皺著眉頭，注意聆聽翻譯傳達的信息。

王書君在發言時對法官、律師、支持者、同事和朋友表示感謝，說父親曾給美國海軍當過翻譯，他從小就向往美國的自由和民主，他後來致力於研究太平洋戰爭史，寫了十幾本書，都是受父親的影響。他說自己將近77歲了，做過膽囊手術，身患糖尿病、高血壓、高膽固醇等多種疾病，他希望法官考慮其身體狀況，從人道主義角度出發，給於緩刑處理。

法官陳卓光認為，像王書君這樣的案子是前所未有的，身為海外民運的活躍分子，本應倡導民主運動，但王書君卻利用自己的人脈，向中國政府報告海外民運人士等的行蹤和動向，這是嚴重的犯罪行為。不過，法官陳卓光也認為，有多種因素可以減緩對王書君的懲罰，王書君不僅年老多病，而且根據心理醫生的鑒定，王書君的精神健康狀態近兩年出現了惡化，接近於老年癡呆症。

法官認為，考慮到王書君的年齡、身體健康和心理健康狀況，認為其無法適應獄中生活。法官還考慮到王書君是初犯，並且認為他仍無法理解王書君犯罪的理由，只能假設王書君有點天真，沒有意識自己行為的嚴重性。

鑒於以上理由，法官陳卓光宣布判處陳卓光三年緩期，監視居住，沒有罰款。在監視居住期間，王書君必須每72小時內向有關部門報告，王書君還必須滿足一些特定的條件，比如不能與任何中國政府的代表接觸和聯繫；必須接受精神健康治療；使用電子設備要符合標準；使用的網絡軟體和社群媒體的帳戶要報備等。

法官陳卓光宣布量刑後，王書君可在14天內上訴，但他當場表示將放棄權益。不過法官建議，王書君應與律師團隊商量後，再提出意見。

走出法院後，笑容滿面的王書君說，他認為陳法官是位優秀的法官，他主持了正義，是公正的。

法官量刑後，王書君(左三)在律師團隊的陪同下走出法院。(記者胡聲橋╱攝影)
法官量刑後，王書君(左三)在律師團隊的陪同下走出法院。(記者胡聲橋╱攝影)

王書君 民運 外國代理人

上一則

日落公園電單車撞傷華婦 市議員參選人葉凌霞伸援 籲加強監管

下一則

紐約客談／大國博弈 小民是代價
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
台男大生全裸逛校園被逮認錯求饒 法官網開一面判緩刑

台男大生全裸逛校園被逮認錯求饒 法官網開一面判緩刑
洛縣冷血華男弒母殺弟案塵埃落定 兩重罪成立

洛縣冷血華男弒母殺弟案塵埃落定 兩重罪成立
南加華男弒母殺弟 一級謀殺故意殺人罪名成立

南加華男弒母殺弟 一級謀殺故意殺人罪名成立

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連