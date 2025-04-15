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公校入學率下降 主因家長憂教育質量、校園安全

記者曹馨元╱紐約報導
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市教育局近日公布的一項調查顯示，教學品質不佳與校園安全問題是家長將子女轉離公立學校的主要原因。(取自市教育局)
市教育局近日公布的一項調查顯示，教學品質不佳與校園安全問題是家長將子女轉離公立學校的主要原因。(取自市教育局)

自新冠疫情前，紐約市公立學校系統的入學率便開始有所下降，而疫情更是加速這一趨勢。目前，紐約市K-12年級的學生人數約為81萬5000人，較疫情前下降約11%；市教育局(DOE)近日公布的一項調查顯示，教學品質不佳與校園安全問題是家長將子女轉離公立學校的主要原因。

該調查針對2022年9月至2023年12月期間，將子女轉入私立學校、特許學校(Charter School)、在家教育或搬離本市的1600多個家庭進行問卷調查。結果指出，約41%的家長表示，尋求更好的教學質量是他們轉學的主要動機；四分之一的家長則對學校安全表示擔憂。​

此外，近半數選擇搬離紐約市的家長表示，「對孩子原就讀學校的擔憂」是促使他們離開的前五大原因之一。另有近三分之二受訪者希望能為家庭提供更佳的成長環境，50%尋求更寬敞的住房空間，42%不滿於對城市治安，36%則直言紐約市生活成本高昂，難以負擔。

不過，家長選擇離開公校的原因中，只有約三分之一表示學校的多元文化課程是主要考量；相較之下，高達74%的家庭優先考量學校是否提供「支持性與友善」的學習環境。此外，41%重視學校是否具備職涯發展課程，例如實習機會等。

市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)表示，這項調查幫助教育局更深入了解家長與學生的需求與選擇，「我們致力於聆聽來自家庭的聲音，並在我們塑造學校時以他們為導向。」她表示，教育局已著手進行多項改革，包括全面實施新的閱讀與數學課程標準、強化校園安全措施，以及推動學生出勤率提升計畫。

然而，因只有約3%的流失家庭回覆問卷，專家對這項調查結果的參考價值持保留意見。哥倫比亞大學教師學院教授帕拉斯(Aaron Pallas)也指出，問卷羅列的原因過於籠統，缺乏可執行的政策建議；他認為，教育局應舉辦相關座談，可能更有助深入理解家長真實考量。

紐約市 教育局 疫情

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