莊文怡86街遊民所控罪撤銷 民眾歡慶
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眾多華裔居民13日上午聚集布碌崙(布魯克林)86街遊民所擬建場址，在現場舉行儀式，開香檳、切金豬、放紙禮花，共同慶祝針對市議員莊文怡的所有指控被撤銷。這次活動集不僅表達了抗議民眾的喜悅，也表達了86街遊民所的抗議民眾鬥爭到底的決心。
莊文怡去年在抗議86街擬議遊民所動工的過程中，因咬傷警察遭到逮捕和控罪。莊文怡回顧說，去年7月17日晚上，當她被釋放，回到86街抗議現場時，很多人都抱著她哭了，「我們社區真的不容易」，莊文怡說，她真心感謝大家271天的堅守，大家在成功阻止86街遊民所的同時，也創造了紐約歷史上最長抗議的紀錄。
在對莊文怡的刑事指控被撤銷後，當事警察又向莊文怡提出了民事訴訟，向其尋求個人賠償。莊文怡為此表示，她的工作尚未結束，社區的努力也未結束，遊民所還沒有徹底被停止，她呼籲大家繼續攜手，共同取得最終的勝利。
州參議員陳學理發言感謝86街所有義工和堅守陣地持續抗議的人，他說他將會繼續發聲，和大家一起繼續抗爭，直到這個遊民所被徹底取消。
州眾議員寇頓幕僚長賀立寧發言說，去年7月17日，當他看到莊文怡等九人被警察逮捕，就覺得無論如何也一定要他們平安回家。現在九人都已平安沒有被起訴，也沒有留案底，他感謝大家對莊文怡和其他人的大力支持。賀立寧還表示，只要大家齊心協力堅持到底，不會有人敢在這裡把遊民所建起來。
這次慶祝活動由州眾議會49選區民主黨地區領袖謝曉瓊主持。慶祝會上，馬先生代表86街所有居民、黃啟旺代表一直支持86街遊民所抗議活動的8大道華社、陳繼華代表紐約華人聯合會、羅添福博士代表社區前後發言，向莊文怡表示祝賀，向所有矢志不移堅守抗議的民眾表示感謝。
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