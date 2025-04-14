紐約市打擊幽靈車 新規4╱16日上路

紐約市車輛牌照新規16日上線，停在路邊的車輛如有篡改、遮擋或汙損號牌現象，將被罰款。圖為市執法機構查扣的篡改號牌車輛。(市長辦公室提供)

紐約市 汽車牌照管理新規將從16日(周三)起生效，該新規作為針對「幽靈車」的補充打擊手段，主要執法對象為靜止或停放、且牌照存在偽造或故意模糊的車輛。值得注意的是，普通車輛如果牌照上有汙垢或鏽跡，也有可能被罰款，罰金50元。

「幽靈車」指的是牌照被故意或無意偽造、塗改、遮擋，導致收費和執法攝像頭無法抓拍其真實車號的車輛。目前，紐約市的法律已授權執法人員對行駛中的「幽靈車」予以查扣，而新規則將執法範圍擴大到了停放中的車輛。

根據新規，任何停放在紐約市域內的車輛，牌照必須有效固定，上面不得有任何可能遮擋車牌號的物質，即使車主無意間沾上的汙漬，或因碰撞等原因而導致車牌彎折，也屬於處罰範圍。違反規定者，每次罰款50元。

牌照新規具體內容包括：紐約州 車輛號牌必須懸掛在距離地面12至48吋的位置，並在車輛前後部位安裝牢固，不允許使用塑料或玻璃材質的透明保護罩。車牌牌面禁止篡改和偽造、禁止使用任何材質的覆蓋物遮擋，也不能使用任何特殊材質塗層，「不遮擋」的定義以車牌照及上面的信息能被收費和執法攝像頭準確讀取為準。外州牌照車輛可根據本地法律規定的標準懸掛牌照，但車牌牌面同樣禁止篡改、遮擋或汙損，違者處以與紐約州車輛同等的罰款。