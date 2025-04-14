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霍楚宣布4月為「紐約州助學金宣導月」 多項獎學金即將開放申請

記者范航瑜╱紐約報導
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州長霍楚近日簽署公告，將4月定為「助學金宣導月」。(取自州長辦公室)
州長霍楚近日簽署公告，將4月定為「助學金宣導月」。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)近日簽署公告，將4月定為「助學金宣導月」(Financial Aid Awareness Month)，藉此推動學生與家庭更了解各類財務援助資源。

霍楚指出，協助學生完成聯邦學生援助免費申請(FAFSA)是提高升學率的關鍵。研究顯示，完成FAFSA的高中畢業生中，九成會繼續升學，遠高於未完成者的55%。

根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)調查，2023至2024學年度，美國私立大學平均學費達4萬2162元，外州學生就讀公立大學為2萬3630元，州內生亦需支付逾萬元，對許多家庭而言是一大負擔，財務援助成為求學不可或缺的工具。

紐約州高等教育服務公司(HESC)將在本月舉辦超過20場活動，提供申請指導與助學金諮詢，目前已有逾萬名學生參與。活動詳情可見HESC官網：hesc.ny.gov/get-help/find-event/event-calendar/。

多項獎學金也於本月開放申請，包括2025至2026學年的「教育碩士獎學金」( New York State Masters in Education Teaching Incentive Scholarship)。該獎學金為在SUNY或CUNY攻讀教育碩士的全職學生提供資助。申請者須為紐約州居民，GPA達3.5以上，並承諾畢業後在州內公立學校任教至少五年。「STEM激勵計畫」現已開放申請，旨在培育科學、科技、工程與數學等領域人才，強化紐約未來的技術競爭力。

去年，霍楚與州議會推動擴大了「學費補助計畫」(TAP)，擴及更多符合資格的學生，每年最多可獲得5665元。目前就讀2024至2025學年的學生，可於2025年6月30日前完成TAP申請，網址為：bit.ly/3Ej2cjn

州長霍楚近日簽署公告，將4月定為「助學金宣導月」。(取自州長辦公室)
州長霍楚近日簽署公告，將4月定為「助學金宣導月」。(取自州長辦公室)

霍楚 升學 紐約州

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