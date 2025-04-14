H-1B或遭打擊 恐造成紐約人才短缺

一項最新數據指出，紐約市在2024年共有超過2萬人獲批H-1B工作簽證，為全美獲批人數最多的城市。(本報檔案照)

一項最新數據指出，紐約市 在2024年共有超過2萬人獲批H-1B工作簽證 ，為全美獲批人數最多的城市。隨著川普政府移民政策的縮緊，不少批評者提出要取締H-1B，讓渡更多工作機會給美國人；專家卻認為，此舉將導致紐約市支柱產業面臨嚴重的人才短缺。

H-1B工作簽證允許雇主在國內人才供應有缺口的領域暫時僱用外國勞工；而通過H-1B雇用大量外籍員工的，多為科技、金融業公司。根據這份由外包公司O2I發布的報告，2024年，員工獲批H-1B數量最多的便是亞馬遜(Amazon)，總數達近3000人。

此外，在紐約州內，雇用H-1B員工最多的企業為花旗銀行(Citibank)、高盛(Goldman Sachs)、彭博(Bloomberg)、資訊公司麥肯錫(McKinsey)、及摩根士丹利(Morgan Stanley)。

「H-1B簽證是一項重要的合法移民計畫，有助於滿足紐約市的勞動力需求，強化我們的經濟，並讓有才能的人士為紐約市做出貢獻」，市長移民服務辦公室(MOIA)主任卡斯楚(Manuel Castro)表示。

同時，O2I母公司的人力資源主管保羅(Israel Paul)也指出，紐約的經濟正是因為吸納全球人才得以蓬勃發展，「如果政策變更限制了H-1B，紐約的主要產業，包括金融、科技業，可能面臨嚴重的招聘短缺」。

在川普團隊內，一直不乏批評H-1B的聲音；保守派的移民研究中心(Center for Immigration Studies)執行董事克考利安(Mark Krikorian)表示，在理想的情況中，H-1B計畫將在未來幾年中被「逐步淘汰」。

一位通過H-1B任職於紐約科技公司的華女表示，在川普上任之際，曾有美國同事冷嘲熱諷地對她說，希望能取消H-1B政策；「我感到很震驚，我們公司快有一半的員工是曾經或者現在通過H-1B留下來的，如果政策取消，那公司不是也要關門嗎？」

而在去年剛獲得H-1B的林先生也認為，工作簽證讓大量人才能夠在美國創造價值；「我在美國學習、找到工作，我學到的知識也是在美國能發揮最大效益，這不是順理成章的事嗎？」