我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

H-1B或遭打擊 恐造成紐約人才短缺

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項最新數據指出，紐約市在2024年共有超過2萬人獲批H-1B工作簽證，為全美獲批人數最多的城市。(本報檔案照)
一項最新數據指出，紐約市在2024年共有超過2萬人獲批H-1B工作簽證，為全美獲批人數最多的城市。(本報檔案照)

一項最新數據指出，紐約市在2024年共有超過2萬人獲批H-1B工作簽證，為全美獲批人數最多的城市。隨著川普政府移民政策的縮緊，不少批評者提出要取締H-1B，讓渡更多工作機會給美國人；專家卻認為，此舉將導致紐約市支柱產業面臨嚴重的人才短缺。

H-1B工作簽證允許雇主在國內人才供應有缺口的領域暫時僱用外國勞工；而通過H-1B雇用大量外籍員工的，多為科技、金融業公司。根據這份由外包公司O2I發布的報告，2024年，員工獲批H-1B數量最多的便是亞馬遜(Amazon)，總數達近3000人。

此外，在紐約州內，雇用H-1B員工最多的企業為花旗銀行(Citibank)、高盛(Goldman Sachs)、彭博(Bloomberg)、資訊公司麥肯錫(McKinsey)、及摩根士丹利(Morgan Stanley)。

「H-1B簽證是一項重要的合法移民計畫，有助於滿足紐約市的勞動力需求，強化我們的經濟，並讓有才能的人士為紐約市做出貢獻」，市長移民服務辦公室(MOIA)主任卡斯楚(Manuel Castro)表示。

同時，O2I母公司的人力資源主管保羅(Israel Paul)也指出，紐約的經濟正是因為吸納全球人才得以蓬勃發展，「如果政策變更限制了H-1B，紐約的主要產業，包括金融、科技業，可能面臨嚴重的招聘短缺」。

在川普團隊內，一直不乏批評H-1B的聲音；保守派的移民研究中心(Center for Immigration Studies)執行董事克考利安(Mark Krikorian)表示，在理想的情況中，H-1B計畫將在未來幾年中被「逐步淘汰」。

一位通過H-1B任職於紐約科技公司的華女表示，在川普上任之際，曾有美國同事冷嘲熱諷地對她說，希望能取消H-1B政策；「我感到很震驚，我們公司快有一半的員工是曾經或者現在通過H-1B留下來的，如果政策取消，那公司不是也要關門嗎？」

而在去年剛獲得H-1B的林先生也認為，工作簽證讓大量人才能夠在美國創造價值；「我在美國學習、找到工作，我學到的知識也是在美國能發揮最大效益，這不是順理成章的事嗎？」

H-1B 工作簽證 紐約市

上一則

詹樂霞領銜 保護國際學生不因言論而遭遣返

下一則

失事直升機無黑匣子 舒默籲吊銷營運許可
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平

紐時：美中玩「膽小鬼遊戲」 川普底氣不如習近平
川普等不到習近平來電 美貿易代表：美中領袖無通話安排

川普等不到習近平來電 美貿易代表：美中領袖無通話安排
橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」

橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」
川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」

川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
皇后區一名就讀二年級的華裔女童Emily被多次霸凌，引發家長憤怒，在輔導老師事後介入後，涉事學生才寫下道歉信並被記錄行為處分。(記者高雲兒╱攝影)

華裔女童遭同學丟香蕉皮 教師冷處理：妳怕香蕉？

2025-04-11 19:47

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅