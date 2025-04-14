詹樂霞領銜 保護國際學生不因言論而遭遣返

紐約州檢察官詹樂霞與另外18名州檢察官聲援提告川普政府的教授聯盟，敦促聯邦法官阻止對挺巴學生的打擊。(本報檔案照)

面對川普 政府近期逮捕挺巴學生、試圖遣返外籍學生的做法，美國大學教授協會(American Association of University Professors)於上月聯合多個教職工組織提告川普政府；近日，紐約州總檢察長詹樂霞(Letitia James)也與另外18名州檢察長聲援教授，敦促聯邦法官阻止對挺巴學生的打擊。

詹樂霞在聲明中表示，無論是在紐約，還是在全國，沒有人應該因為行使了言論自由的權利而被拘留或遞解出境；「我們的民主基於思想、言論的自由，以及在沒有恐懼的環境中學習」。檢察長們以法庭之友(amicus curiae)的身分就此案提出意見，並在簡報中指聯邦政府將移民 執法武器化，打擊批評川普及其盟友的言論。

哥倫比亞大學研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)在校園內領導挺巴勒斯坦學運，遭聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕及拘留後，路易斯安納州移民法官已於11日裁定，他可因構成國家安全風險而予以驅逐出境。同時，川普政府堅稱，獲得在美國生活和學習的簽證是一種「特權」，而非權利。

詹樂霞在內的檢察長聯盟表示，川普政府的做法將對部分大學、以及州的整體經濟造成持久傷害，同時對國際學生群體造成最嚴重的創傷。

簡報也指出，因川普政府打擊國際學生的做法引起寒蟬效應，紐約州大(SUNY)的國際生申請數量已出現「急劇下降」；而其他已入學的國際學生因害怕被驅逐出境或被拒絕再次入境，已不再敢離開美國，甚至考慮是否留美繼續學業。

近日來，川普政府大規模取消學生簽證 的舉動引起留學生恐慌，美國移民律師協會 (American Immigration Lawyers Association))估計，自川普就職以來，至少有4700名國際學生因敏感言論、犯罪紀錄等原因導致留美身分被剝奪。

一名小紅書網友發帖表示，自己自初中起就在美國唸書，但近期的新聞讓她質疑這個國家是否歡迎自己；「就算我人生過半都在這裡，但美國真的接受我嗎？也許是對目前處境的絕望無助，感覺答案也許是No吧」。