亞當斯陪哈德遜河墜機逝者家屬 獻花悼念

市警潛水隊12日持續使用聲納在河底搜尋機體殘骸，主要目標包括主螺旋槳、尾部與傳動系統。(美聯社)

紐約市 一架觀光 直升機日前墜入哈德遜河，造成機上六人全數罹難，當局仍在搜尋遺失的螺旋槳與關鍵殘骸。12日，罹難者家屬與市長亞當斯 (Eric Adams)一同乘船前往事發地點獻花悼念，並協助安排遺體運返西班牙下葬。

罹難家庭成員瑪西・坎普魯比(Mercè Camprubí Montal)的哥哥Joan Camprubí Montal當日參加了悼念儀式。在誦讀完家屬姓名後，他以西班牙語說道，「我們會每天記得你們的笑容，我相信這是我們能留下最珍貴的遺產。」

市警潛水隊12日繼續使用聲納在河底搜尋機體殘骸，包括主螺旋槳、尾部與傳動系統，其中主螺旋槳是調查關鍵。國家運輸安全委員會(NTSB)主席霍門迪(Jennifer Homendy)指出，調查人員正分析機械故障、鳥擊或無人機碰撞等可能性，並確認事故前曾有大量鳥群出現的目擊報告，但調查仍處於初期階段。

肇事直升機由New York Helicopter營運，失事當天僅飛行約18分鐘，墜毀於休斯頓街(Houston St.)附近水域。霍門迪表示，飛行員具有合法執照，累積飛行時數達788小時，NTSB正全面調查飛行員背景、機主資訊、營運公司安全規定及飛機殘骸狀況等。

這起事故再度引發民代與維權團體對觀光直升機的禁飛呼聲。州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)批評，非必要直升機在市區上空飛行等同於「把人命當賭注」。市議員馬泰(Chris Marte)則指出，這是六年內第二起致命事故，「完全可以避免。」

NTSB曾在2018年東河直升機墜機，釀成五人死亡後，建議加強「開放機門」觀光航班的安全規範。

然而，亞當斯在哈德遜河墜機事故發生後回應稱，觀光飛行是紐約經濟與旅遊的重要部分，「我們該做的是確保安全，而非全面禁飛。」他補充，直升機除觀光外亦為企業高管常用的交通工具。

澤西市(Jersey City)市長弗洛普(Steven Fulop)則表達異議，弗洛普認為，紐約與澤西市上空的空中交通密度已達臨界點，「若不加強管控，下一次事故只是時間問題。」