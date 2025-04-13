華埠旁車庫坍塌己兩年 業主擬拆毗鄰建築

緊鄰華埠的安街兩年前發生停車場倒塌事故，造成59歲的經理摩爾罹難、五人受傷。(記者劉梓祁╱攝影)

緊鄰曼哈頓華埠 安街(Ann St.)的致命停車場倒塌事件，自2023年4月發生至今已有兩年，該停車場業主近日向市府申請拆除緊鄰的一棟四層混合用途建築。

市樓宇局(DOB)最新文件顯示，原為停車場的安街57號共同擁有人亨尼克(Jeffrey Henick)本周遞交申請，擬拆除毗鄰的55號建築。該樓共有四層，設有三戶住宅及一樓零售店面，2014年由他和兄弟以370萬元購入，兄弟倆自1989年起亦透過以地址命名的公司掌控57號地塊。

2023年4月18日，有近百年歷史的57號停車場因結構失穩坍塌，造成59歲的經理摩爾(Willis Moore)罹難、五人受傷。事故發生後，市府勒令全面拆除停車場，並下令緊鄰的55號安街住商混合樓疏散，至今住戶仍未返回，僅於去年局部解除禁令後允許電工進入維修。市樓宇局紀錄顯示，該址仍有兩項與倒塌造成結構損壞相關的未解決違規。

此次災難不僅影響安街一帶，也促使市府全面檢視老舊停車設施，其中位於東村第九街220號的一處車庫已確定改建為住宅。

坍塌發生當日，緊鄰停車場的佩斯大學(Pace University)宣布當天全面停課，所有學生被要求撤出學校建築。消防員到現場後，由於對建築結構的安全存在擔憂，選擇使用機器狗進行搜救。