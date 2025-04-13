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紐約州A型鏈球菌感染風險 升溫

記者高雲兒╱紐約報導
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A型鏈球菌出現新的變異趨勢，專家因此呼籲加快疫苗研發，但目前進展正面臨監管與資源的雙重瓶頸。(美聯社)
A型鏈球菌出現新的變異趨勢，專家因此呼籲加快疫苗研發，但目前進展正面臨監管與資源的雙重瓶頸。(美聯社)

根據美國疾病控制與預防中心(CDC)最新研究，過去十年，美國民眾感染具有潛在致命風險的「侵襲性A型鏈球菌」(Invasive Group A Streptococcus，簡稱iGAS)的風險已上升逾兩倍。而自2023年起，紐約州相關疫情已有抬頭跡象，州衛生廳呼籲民眾要做好防護措施。

這項研究於近日發表在「美國醫學會期刊」(JAMA)，分析來自全美十個州、共計2萬1312名病患的數據。結果顯示，從2013年至2022年間，A型鏈球菌年發病率從每10萬人3.6例上升至8.2例。

據悉，A型鏈球菌是一種常見細菌，輕微時可能引起咽喉炎或皮膚感染，但當菌體侵入血液或深層組織等無菌部位時，便可能引發嚴重疾病，包括俗稱食肉菌感染的壞死性筋膜炎、鏈球菌性中毒性休克症候群等，進一步導致器官衰竭甚至死亡。

紐約州衛生廳尚未就此最新報告回應媒體查詢，不過早在2023年，該部門曾表示，州內侵襲性A型鏈球菌病例「略有上升」，顯示疫情已有抬頭跡象。衛生廳當時呼籲民眾持續保持警覺，勤洗手、注意咳嗽與打噴嚏後的衛生，如有喉嚨痛症狀，應及時就醫並接受鏈球菌檢測。

根據2020年資料，紐約州共通報649例感染病例，其中375例發生於紐約市以外地區，274例發生於市內。其中，最容易受到感染的群體包括65歲以上長者、美國原住民與阿拉斯加原住民、長期在照護機構生活者、無家可歸者與注射毒品者。與2022年兒童病例短暫激增的情況不同，近年此類病菌在成人群體中的擴散趨勢更為明顯。

專家表示，侵襲性A型鏈球菌的發病非常迅速，患者從類似流感的不適感，到被送入加護病房、面臨生命危險，可能僅在24到48小時內發生。在這項長達九年的研究中，2萬1000多位病患中有近2000人不幸死亡。若以全國推估，可能已有超過1萬人死於此類感染。

也有研究者分析稱，感染率上升的原因可能包括老年人中的肥胖與糖尿病盛行率升高，導致皮膚易感染與免疫力下降，另有愈來愈多注射毒品者，讓細菌更易直接入血。報告也表示，A型鏈球菌本身也出現變異趨勢，專家因此呼籲加快疫苗研發，但疫苗研發進展目前面臨監管與資源的雙重瓶頸。

紐約州 原住民 疫情

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