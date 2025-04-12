我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

熱量低又纖維多 13種水果能讓人自然減重

亞當斯宣布競選口號「安全街道、宜居城市」

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
已宣布以無黨籍身分競選連任的市長亞當斯表示，將以「安全街道、宜居城市」作為競選口號。(取自市長辦公室)
已宣布以無黨籍身分競選連任的市長亞當斯表示，將以「安全街道、宜居城市」作為競選口號。(取自市長辦公室)

已宣布以無黨籍身分競選連任的市長亞當斯(Eric Adams)近期表示，他將以「安全街道、宜居城市」(Safe Streets, Affordable City)作為競選口號，參加今年11月的市長選舉，該口號將作為無黨籍候選人標示，出現在秋季選票上。

亞當斯的競選策略聚焦布碌崙(布魯克林)與皇后區的非洲裔工薪、中產階級選民，以及無黨派與保守傾向族群。他在1010WINS廣播訪談中表示，「這些正是紐約人最在意的事，他們希望城市安全、生活可負擔，這正是我可以為他們做到的。」

他還批評對手抄襲他的政策，稱競選對手是「葛謨(Andrew Cuomo)與七位社會主義者」，指控他們逃避保釋改革、遊民問題和教育危機等責任，「我主打我的政績，他們卻在閃躲自己留下的問題。」

根據紐約州選舉法，選票標籤若超過15個字母就必須縮寫，因此「安全街道、宜居城市」在投票時不會完整呈現。如果亞當斯競選團隊不主動指定縮寫方式，選舉委員會將自行決定。2019年的公益維護人特別選舉中，每人都自選了不同的選票口號，例如「修好MTA」(Fix the M.T.A)、「不再延誤」(No More Delays)以及「拒絕亞馬遜」(No Amazon)等，最終獲勝的威廉姆斯(Jumaane Williams)選擇的是簡單有力的「是時候了，走吧」(It's Time Let's Go)。

雖然亞當斯目前支持度低迷，且仍未完全走出聯邦調查的陰影，但轉為無黨籍參選使他避開6月民主黨初選風險，並爭取更多時間籌款與擴大支持。他必須在5月前提交至少1萬5000份有效連署簽名，方可正式登記參選。

被問及是否考慮加入川普政府時，亞當斯回應「我已經擁有全世界最棒的工作了，為什麼要放棄？我在這裡過得很好。」他補充道，若不再擔任市長，可能投入志工工作，協助囚犯重返社會。

亞當斯 布碌崙 紐約州

上一則

布碌崙監獄深夜施工 噪音惹民怨

下一則

莊文怡提案設「鐵路華工紀念日」表彰貢獻
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞當斯允ICE進駐雷克島 多個維權組織抗議

亞當斯允ICE進駐雷克島 多個維權組織抗議
打擊噪音、違停、遊民等 市警新執法組啟動

打擊噪音、違停、遊民等 市警新執法組啟動
亞當斯允ICE重返雷克島設辦公室 移民聯盟等團體抗議

亞當斯允ICE重返雷克島設辦公室 移民聯盟等團體抗議
亞當斯轉向挺小班制 華人憂能否招到足夠教師

亞當斯轉向挺小班制 華人憂能否招到足夠教師

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款

報稅截止前 專家：一個動作可省上千元稅款