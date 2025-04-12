亞當斯宣布競選口號「安全街道、宜居城市」

已宣布以無黨籍身分競選連任的市長亞當斯表示，將以「安全街道、宜居城市」作為競選口號。(取自市長辦公室)

已宣布以無黨籍身分競選連任的市長亞當斯 (Eric Adams)近期表示，他將以「安全街道、宜居城市」(Safe Streets, Affordable City)作為競選口號，參加今年11月的市長選舉，該口號將作為無黨籍候選人標示，出現在秋季選票上。

亞當斯的競選策略聚焦布碌崙 (布魯克林)與皇后區的非洲裔工薪、中產階級選民，以及無黨派與保守傾向族群。他在1010WINS廣播訪談中表示，「這些正是紐約人最在意的事，他們希望城市安全、生活可負擔，這正是我可以為他們做到的。」

他還批評對手抄襲他的政策，稱競選對手是「葛謨(Andrew Cuomo)與七位社會主義者」，指控他們逃避保釋改革、遊民問題和教育危機等責任，「我主打我的政績，他們卻在閃躲自己留下的問題。」

根據紐約州 選舉法，選票標籤若超過15個字母就必須縮寫，因此「安全街道、宜居城市」在投票時不會完整呈現。如果亞當斯競選團隊不主動指定縮寫方式，選舉委員會將自行決定。2019年的公益維護人特別選舉中，每人都自選了不同的選票口號，例如「修好MTA」(Fix the M.T.A)、「不再延誤」(No More Delays)以及「拒絕亞馬遜」(No Amazon)等，最終獲勝的威廉姆斯(Jumaane Williams)選擇的是簡單有力的「是時候了，走吧」(It's Time Let's Go)。

雖然亞當斯目前支持度低迷，且仍未完全走出聯邦調查的陰影，但轉為無黨籍參選使他避開6月民主黨初選風險，並爭取更多時間籌款與擴大支持。他必須在5月前提交至少1萬5000份有效連署簽名，方可正式登記參選。

被問及是否考慮加入川普政府時，亞當斯回應「我已經擁有全世界最棒的工作了，為什麼要放棄？我在這裡過得很好。」他補充道，若不再擔任市長，可能投入志工工作，協助囚犯重返社會。