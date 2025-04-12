漢密爾頓堡旁公路改名 紀念老兵

州眾議員布魯克-克拉斯尼(左二)、鄭永佳(右三)及基地現任指揮官肯特威爾(右二)等人出席記者會。(記者馬璿╱攝影)

為紀念退伍軍人以及有著悠久歷史的漢密爾頓堡軍事基地，紐約州參議會通過新提案，將布碌崙 (布魯克林)I-278州際公路從維拉扎諾大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)至6大道為止的路段，命名為「漢密爾頓堡退伍軍人紀念公路」(Fort Hamilton Veterans Memorial Highway)。11日現場除多位現役及退役軍人出席記者會外，多位民選官員也到場致意。

前身為沿海防禦堡壘的漢密爾頓堡基地建於1825年至1831年間，在南北戰爭期間作為軍人集合點與訓練基地使用，20世紀的兩次世界大戰期間成為防空設施與動員中心，歷史悠久。雖然隨著現代軍事發展，砲台已失去功用，但該處仍是現役軍事基地，提供行政、招募以及退伍軍人服務。由於內部仍保留原始砲台遺跡和歷史建築，平時也開放公共參觀與社區活動。

而州參議會日前通過由第46區州眾議員 布魯克-克拉斯尼(Alec Brook-Krasny)、譚杜喜(Michael Tannousis)與鄭永佳提出的提案，將該堡壘鄰近的州際路段賦予新命名，並設立路標紀念退伍老兵及他們的貢獻。

記者會當日，除提案的州眾議員及基地現任指揮官肯特威爾(Colonel Melissa Cantwell)出席外，布碌崙共和黨俱樂部主席巴薩米安(Richard Barsamian)、州參議員 陳學理、斯卡塞拉-斯潘頓(Jessica Scarcella-Spanton)及前州參議員高頓(Marty Golden)皆到訪致詞。