關稅大動作 紐約消費者、小商家不安

面對關稅政策的實施，不少民眾擔心價格會飛漲而到商場囤積。圖為一名消費者在超市購物。(美聯社)

隨著總統川普 宣布對多國實施大規模的對等關稅 後，一度引發全球經濟與股市動盪。雖然川普隨後宣布對大部分國家暫停關稅政策90天，但由於對中國的進口關稅卻報復性調漲，導致部分消費者紛紛前往當地商店囤貨，從海外進貨的小商家對未來物價可能暴漲的疑慮也逐漸瀰漫。

連日的關稅政策使得部分市民備感憂慮，在東哈林(East Harlem)好市多採購的48歲母親蔣莎樂(Angelia Gonzalez)表示，她特地從西哈林的家趕來囤貨，只因擔心對等關稅全面實施後物價將會飛漲，「作為一名母親，我深感壓力。」

而對於販售進口商品的零售商而言，未來更是充滿不確定性。曼哈頓珍珠河超市(Pearl River Mart)的華裔老闆娘翁女士表示，由於供應商無法有效計畫或是應對市場的變化，所以尚未對廠商下達任何指示。翁女士也補充，相比如H Mart等大型亞洲連鎖超市，他們超市的規模較小且資源有限，對價格的應變能力也較弱。

但也有對未來抱持希望的小商家，位於小義大利 (Little Italy)的DiPalo's Fine Foods老闆狄帕羅(Lou DiPalo)指出，雖然顧客對商品的未來價格有許多疑問，但他相信忠實顧客仍會繼續回訪。他也強調，盡管關稅是重大挑戰，但對於有百年歷史的店來說，這並非最大困難。

根據白宮4月2日宣布的「解放日」關稅方案，川普政府以「對等貿易」為由，針對包括歐盟、加拿大、墨西哥、南韓等多國進口商品徵收高達20%的關稅，引發各國反彈與市場劇烈震盪。盡管川普於關稅生效數小時後緊急喊卡，宣布對多數盟友暫緩徵收90天，但對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%。