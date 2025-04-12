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中國AI公司那斯達克上市 談科技超越政治

記者曹馨元╱紐約報導
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來自中國深圳的聯合索威爾公司於紐約那斯達克證券交易所(Nasdaq)掛牌上市，董事局主席賈登堯(中)表示，中國人工智能公司「出海」如今已成為潮流。(圖片由受訪者提供)
來自中國深圳的聯合索威爾公司於紐約那斯達克證券交易所(Nasdaq)掛牌上市，董事局主席賈登堯(中)表示，中國人工智能公司「出海」如今已成為潮流。(圖片由受訪者提供)

來自中國深圳的聯合索威爾公司近日在紐約那斯達克證券交易所(Nasdaq)掛牌上市，成為智能工業機器人領域在納斯達克上市的第一股。聯合索威爾董事局主席賈登堯表示，中國人工智能(AI)公司「出海」如今成為潮流；而他也認為，科技超越政治，美中兩國的合作發展能為全世界帶來福祉。

數月前，川普總統曾表示，中國AI公司DeepSeek的成果，應被美國AI產業視為一記「當頭棒喝(wake-up call)」，並督促美國本土公司積極與其競爭；上月，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)也表示，作為AI技術的全球領導者，紐約將響應川普政府提出的「AI行動計畫(AI Action Plan)」，致力推動AI發展，以與中國抗衡。

由於中國AI產業內競爭壓力大、資源人力相對有限、政府監管嚴格，中國的AI公司「出海」在過去幾年內已成為趨勢；其中，東南亞、非洲等新興市場成為許多公司的首選。但賈登堯認為，這並不意味著美、中兩個AI發展領先國在「搶占市場」；「科技是沒有政治的，AI技術發展造福的將是全部人民」。

賈登堯也坦言，美中兩國對於個人資訊安全的政策與態度較為不同，因此，對於在美發展的中國AI公司，「著重醫療、生物科技這種不涉及敏感話題的通用技術，比較友好」。而索威爾則在機器視覺、自動噴漆機器人等領域擁有全球領先的技術，在上市之際，也已經在美國當地接了不少知名企業的訂單，「我們也是希望能吸納本地人才，解決就業問題」。

對於索威爾而言，登陸納斯達克是公司全球布局的重要一步；賈登堯透露，索威爾目前已在紐約與舊金山簽訂了兩個項目，「我相信科技是共融的，我們並不擔心美國當地政策會不友好，但也為可能的挑戰做好了準備」。

AI 川普 東南亞

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