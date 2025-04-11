亞美聯盟市政論壇 3市長參選人聚焦移民、治安與小商業

狄爾森自稱是三人中唯一來自企業界的「改革候選人」，將「清理臃腫腐敗的政府」。(截自視頻會議)

市議長歐德思(Adrienne Adams)、企業家狄爾森(Whitney Tilson)與前主計長斯靜格(Scott Stringer)近日參加亞美聯盟(Asian American Federation)線上市政論壇，向亞裔 選民說明政見，主題涵蓋移民、治安、教育與小商業等議題。

歐德思強調，若當選將成為紐約市首位女市長，自己將以四次預算談判經驗，確保亞裔社區不被邊緣化。狄爾森則自稱是三人中唯一來自企業的「改革候選人」，將「清理臃腫腐敗的政府」。斯靜格以曾任曼哈頓區長與市主計長的經歷，表示自己「不需要輔助輪(training wheels)，能立即上路」。

三人皆支持庇護 城市政策，但嚴詞批評現任市長與川普 政府過從甚密。狄爾森指控其「為保權力向川普靠攏」，歐德思則承諾延續前任市長捍衛移民的傳統。斯靜格表示，將預留5億元應對聯邦資金削減，保障庇護服務不中斷。

針對仇亞犯罪問題，歐德思指出，她創立了市議會首個「反仇恨任務小組」，並投入1800萬預算支援社區反仇恨計畫。狄爾森則建議增聘3000名警察，加強地鐵巡邏，提升公共安全。

教育方面，狄爾森支持保留特殊高中考試、擴大特許學校名額，並批評市府430億教育預算的效率過低。他說：「一半學生閱讀力未達標，這是政府的失敗。」

歐德思指出，市議會已恢復1000萬成人英語教育經費，並創設「口譯員資源中心」，派遣多語口譯員支援法律與社區服務；斯靜格則主張，市府機構應設立語言服務長，以確保非英語使用者能公平獲取政府資源。

在住房政策上，三人皆主張增加可負擔住宅供給。斯靜格提出利用市府閒置土地，修建社會住宅；歐德思則表示，任主議長以來已批准逾12萬戶新建案，未來將擴大「米切爾-拉瑪」(Mitchell-Lama)計畫。