我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

亞美聯盟市政論壇 3市長參選人聚焦移民、治安與小商業

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
狄爾森自稱是三人中唯一來自企業界的「改革候選人」，將「清理臃腫腐敗的政府」。(截自視頻會議)
狄爾森自稱是三人中唯一來自企業界的「改革候選人」，將「清理臃腫腐敗的政府」。(截自視頻會議)

市議長歐德思(Adrienne Adams)、企業家狄爾森(Whitney Tilson)與前主計長斯靜格(Scott Stringer)近日參加亞美聯盟(Asian American Federation)線上市政論壇，向亞裔選民說明政見，主題涵蓋移民、治安、教育與小商業等議題。

歐德思強調，若當選將成為紐約市首位女市長，自己將以四次預算談判經驗，確保亞裔社區不被邊緣化。狄爾森則自稱是三人中唯一來自企業的「改革候選人」，將「清理臃腫腐敗的政府」。斯靜格以曾任曼哈頓區長與市主計長的經歷，表示自己「不需要輔助輪(training wheels)，能立即上路」。

三人皆支持庇護城市政策，但嚴詞批評現任市長與川普政府過從甚密。狄爾森指控其「為保權力向川普靠攏」，歐德思則承諾延續前任市長捍衛移民的傳統。斯靜格表示，將預留5億元應對聯邦資金削減，保障庇護服務不中斷。

針對仇亞犯罪問題，歐德思指出，她創立了市議會首個「反仇恨任務小組」，並投入1800萬預算支援社區反仇恨計畫。狄爾森則建議增聘3000名警察，加強地鐵巡邏，提升公共安全。

教育方面，狄爾森支持保留特殊高中考試、擴大特許學校名額，並批評市府430億教育預算的效率過低。他說：「一半學生閱讀力未達標，這是政府的失敗。」

歐德思指出，市議會已恢復1000萬成人英語教育經費，並創設「口譯員資源中心」，派遣多語口譯員支援法律與社區服務；斯靜格則主張，市府機構應設立語言服務長，以確保非英語使用者能公平獲取政府資源。

在住房政策上，三人皆主張增加可負擔住宅供給。斯靜格提出利用市府閒置土地，修建社會住宅；歐德思則表示，任主議長以來已批准逾12萬戶新建案，未來將擴大「米切爾-拉瑪」(Mitchell-Lama)計畫。

活動最後邀請觀眾投票選出最支持的候選人。亞美聯盟表示結果將於近日公布。

斯靜格則以曾任曼哈頓區長與市主計長的經歷，表示自己「不需要輔助輪(trainin...
斯靜格則以曾任曼哈頓區長與市主計長的經歷，表示自己「不需要輔助輪(training wheels)，能立即上路」。(截自視頻會議)
歐德思強調，若當選將成為市史首位女性市長，並以四次預算談判經驗，確保亞裔社區不被...
歐德思強調，若當選將成為市史首位女性市長，並以四次預算談判經驗，確保亞裔社區不被邊緣化。(截自視頻會議)

亞裔 川普 庇護

上一則

聯邦未鬆口 堵車費最後期限仍為4月20日

下一則

川普收緊留學生簽證 紐約各大學受影響
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

2025治癒加州／遣返陰影下 無證客沉默的恐懼

2025治癒加州／遣返陰影下 無證客沉默的恐懼
亞當斯允ICE重返雷克島設辦公室 移民聯盟等團體抗議

亞當斯允ICE重返雷克島設辦公室 移民聯盟等團體抗議
新騙局 假冒ICE索要中國留學生存款銀行證明

新騙局 假冒ICE索要中國留學生存款銀行證明
掀陸配風暴…移民署長屆齡3個月前提前退休 藍：代罪羔羊

掀陸配風暴…移民署長屆齡3個月前提前退休 藍：代罪羔羊

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故