川普收緊留學生簽證 紐約各大學受影響

川普政府在全國範圍內打擊國際學生的舉措正在持續蔓延，紐約已有數十名外國學生在未被告知緣由的情況下突然遭簽證被撤銷。(記者曹馨元╱攝影)

川普政府在全國打擊國際學生的舉措持續蔓延，根據數據，已有超過百所大學的外國學生，在未被告知緣由情況下突然簽證被撤銷；其中，紐約大學 (NYU)、哥倫比亞大學(Columbia University)、紐約市 大(CUNY)等學校均出現此類情況。

Inside Higher Ed的即時數據顯示，截至本月10日下午5時，已有645名外籍學生的留美身分被剝奪，涉及全美共130所大學。其中，哥大有七名學生面臨此狀況，石溪州大(SUNY Stony Brook)有11名，水牛城州大(SUNY Buffalo)有13名，紐約市大至少有17名，復敦大學(Fordham University)有兩名；紐約大學雖也有「一些(some)」學生簽證 被取消，但人數暫不確定。

據悉，在學生簽證被撤案件中，部分是由於當事學生在多年前曾有過違法紀錄，包括情節輕微的違規情況，如超速駕駛；但另一類情況則是因為這名學生曾有過支持巴勒斯坦的行為，例如曾參與遊行、學運等。

同時，也有簽證被撤的學生在網路發帖表示，自己唯一的紀錄為尚未被定罪的案件、或多年前已被撤訴的案件；而一名中國籍達特茅斯學院(Dartmouth College)博士生在毫無任何犯罪紀錄及挺巴經歷的情況下，被撤銷了學生簽證。

這名電腦科學博士生劉曉天(Liu Xiaotian，音譯)日前已透過美國公民自由聯盟(ACLU)向國土安全局(DHS)提訴，要求法院恢復其學生身分；當地法院在9日暫時停止了撤銷劉曉天學生身分的程序，他目前得以繼續學業。

根據本報獲得的一封郵件，紐約大學於8日致信全校師生，表示「我們學校社區的成員也在受影響之列」，並羅列了一系列學校可提供的聯絡資源；「全球多樣化一直是本校的基石」，紐約大學作為全國外籍學生最多的大學，國際學生占總人數的22%。

此外，紐約州大、市大、及復敦大學等，均向學生發送了類似的郵件，並表示將全力配合、為學生提供必要的支援。