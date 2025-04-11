川普收緊留學生簽證 紐約各大學受影響
川普政府在全國打擊國際學生的舉措持續蔓延，根據數據，已有超過百所大學的外國學生，在未被告知緣由情況下突然簽證被撤銷；其中，紐約大學(NYU)、哥倫比亞大學(Columbia University)、紐約市大(CUNY)等學校均出現此類情況。
Inside Higher Ed的即時數據顯示，截至本月10日下午5時，已有645名外籍學生的留美身分被剝奪，涉及全美共130所大學。其中，哥大有七名學生面臨此狀況，石溪州大(SUNY Stony Brook)有11名，水牛城州大(SUNY Buffalo)有13名，紐約市大至少有17名，復敦大學(Fordham University)有兩名；紐約大學雖也有「一些(some)」學生簽證被取消，但人數暫不確定。
據悉，在學生簽證被撤案件中，部分是由於當事學生在多年前曾有過違法紀錄，包括情節輕微的違規情況，如超速駕駛；但另一類情況則是因為這名學生曾有過支持巴勒斯坦的行為，例如曾參與遊行、學運等。
同時，也有簽證被撤的學生在網路發帖表示，自己唯一的紀錄為尚未被定罪的案件、或多年前已被撤訴的案件；而一名中國籍達特茅斯學院(Dartmouth College)博士生在毫無任何犯罪紀錄及挺巴經歷的情況下，被撤銷了學生簽證。
這名電腦科學博士生劉曉天(Liu Xiaotian，音譯)日前已透過美國公民自由聯盟(ACLU)向國土安全局(DHS)提訴，要求法院恢復其學生身分；當地法院在9日暫時停止了撤銷劉曉天學生身分的程序，他目前得以繼續學業。
根據本報獲得的一封郵件，紐約大學於8日致信全校師生，表示「我們學校社區的成員也在受影響之列」，並羅列了一系列學校可提供的聯絡資源；「全球多樣化一直是本校的基石」，紐約大學作為全國外籍學生最多的大學，國際學生占總人數的22%。
此外，紐約州大、市大、及復敦大學等，均向學生發送了類似的郵件，並表示將全力配合、為學生提供必要的支援。
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