華埠等數十社區組織，籲通過土地信託提案。(記者劉梓祁╱攝影)

為幫助中低收入 和缺乏住房人群，包括曼哈頓華埠 土地信託會(Chinatown CLT)在內的數十個社區、住房和環境倡議團體10日在市政廳前集會，要求市議會通過「社區土地系列提案」，創造永久性可負擔住房，並維護房客權益、減少被驅逐風險。

本次集會由經濟倡議組織「新經濟計畫」(New Economy Project)發起，呼籲市議會通過「社區土地議案」(Community Land Act)，將土地與住房從投機市場中釋放，交由社區永久及可負擔地持有。

集會人士也要求在市府預算中撥款300萬元，用於社區土地信託會的組織動員與技術支援，同時設立資本項目基金，協助社區土地信託收購及整修更多住宅等資產。

據介紹，社區土地案由三項議案組成，旨在賦權社區土地信託及其它非營利機構，大幅擴增低收入及少數族裔社區中「充足且永久可負擔」住房的供給。「新經濟計畫」統計指，目前全市約有20個社區土地信託，致力於打擊迫遷和商業開發，以及推動由居民主導的社區發展。

在系列提案中，包括社區購買優先議案、土地公共利益議案，其旨在賦予社區土地信託和非營利機構的住宅優先購買權，以及規定市府在處置公共土地時，須優先考慮土地信託及非營利機構。

華埠土地信託會代表、正競選下東城民主黨 65B區領袖的王鏑(Jacky Wong)表示，華埠是全市自有住宅比例最低的地區之一，過去30年沒有新增任何可負擔住房單位。他指出，「長期系統性忽視已對華埠造成深遠的社會與經濟影響，嚴重的消防安全隱患只是其中之一，且這些問題正加速社區的衰退。若能獲得專項資金，我們將得以探索切實且可持續的解決方案。」

同時到場的還有市議員元在熙(Julie Won)、利華娜(Carlina Rivera)等人。

目前，華埠土地信託會已選定地址為因火災流離失所的居民提供緊急住房，但仍需資金翻新。