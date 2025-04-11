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109分局警民會 今年犯罪率降18% 但盜竊案遽增

記者高雲兒／紐約報導
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科爾曼特別表揚了3月的「月度警員」Erik Friedrich和Matthew Puleo。(記者高雲兒／攝影)
科爾曼特別表揚了3月的「月度警員」Erik Friedrich和Matthew Puleo。(記者高雲兒／攝影)

轄區包括法拉盛在內的紐約市警109分局近日舉行月度警民會議，109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)在會中向與會民眾詳盡報告了近年來轄區內的治安趨勢，並表揚兩名在3月逮捕入室盜竊(Burglary)慣犯的警員，強調雖然犯罪率下降，但仍有不少挑戰，特別是近期盜竊案件明顯攀升，須警方與社區共同合作應對。

科爾曼回顧了過去幾年的犯罪數據。他表示，109分局在疫情後幾年，曾是全紐約市犯罪率上升最嚴重的分局之一。2021年及22年，犯罪率分別上升10%及約60%、2023年達65%。然而，2024年整體犯罪率下降了5.8%。其中搶劫下降10%，槍擊案減少50%，創下自2018年以來最低紀錄。

科爾曼說，截至今年4月初，轄區內整體犯罪情況更為樂觀。(記者高雲兒╱攝影)
科爾曼說，截至今年4月初，轄區內整體犯罪情況更為樂觀。(記者高雲兒╱攝影)

科爾曼說，截至今年4月初，轄區內整體犯罪情況更為樂觀。截至本周，109分局的綜合指標性犯罪率比去年同期下降了18%。不過兩個指標目前仍值得警惕，其一是強姦案件略有上升，雖然這些案件均為熟人或家庭關係間發生，而並非陌生人隨機攻擊。

其二則是目前最令人擔憂的竊盜案件急劇增加。截至目前，今年共發生136起竊盜案，較去年同期的106起上升了28%。其中以白石鎮的案件最為集中，警方已針對這些熱點地區，加強巡邏與偵查工作。

另外，科爾曼特別表揚了3月的「月度警員」Erik Friedrich和Matthew Puleo 。兩人隸屬於公共安全專責小組，於巡邏期間發現一名慣竊企圖撬開郵箱，當場將其逮捕。進一步調查顯示，該名嫌犯亦涉及另一宗系列竊盜案。

市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)也發表講話，表示她每天都在代表警...
市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)也發表講話，表示她每天都在代表警方發聲與辯護。(記者高雲兒╱攝影)

當天，警民會在白石鎮(Whitestone)舉行；科爾曼說，為了讓更多不同地區居民參與，警民會將輪流在各社區舉行。當地的市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)也發表講話，她提到近期社區出現的「甜甜圈」（donuts）危險駕駛行為，即車輛在街頭打轉甩尾。她指出這種行為原本出現在其他社區，後來被人模仿，帶入本區。警方在收到反應後立刻處理現場狀況，值得稱讚。

紐約市 法拉盛 疫情

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