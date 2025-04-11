打擊噪音、違停、遊民等 市警新執法組啟動

市警局長蒂池啟動生活品質執法，旨在打擊多項非緊急輕罪，且警員將握高度酌情權。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)與市長亞當斯 (Eric Adams)10日宣布，新成立的「生活品質執法組」(Quality of Life Unit)將從下周起試點，打擊噪音、違停、遊民 、露天吸毒、強行乞討等非緊急輕罪，提升居民的安全感並強化警民互信。

蒂池介紹，新執法組將從14日(周一)開始工作，首階段試點將在五個分局與一處警區服務區啟動，分別為曼哈頓第13分局、布朗士第40分局、布碌崙(布魯克林)第60及75分局、皇后區第101分局和公共房屋第四分局(PSA 4)。

警局將在未來兩個月對評估試點成效，隨後將行動拓展至全市各地。市警表示，執法組將負責回應311熱線投訴，其舉報數量已在五大區持續上升。蒂池表示，「市民們告訴我們，即便犯罪率下降，他們依然感受不到安全。」

據統計，從2018年至2024年，對於乞討的舉報上升超過2000%，遊民營地的投訴增加500%，非法停車的舉報增長200%，噪音投訴則上漲超過100%。亞當斯強調，新隊伍將打擊「什麼都能做」的社會氣氛。

執法組的設立由蒂池最早在1月提出，其由警局內部編制重組產生，所需經費均來自現有預算。該隊伍將由副警司格林(William Glynn)領導，負責數據分析與行政管理。同時，每一小組的人員配置由分局長安排，且每組都將有一名專責警佐監督。

蒂池說，在計畫全面推行後，需要重整近2000名警員，但不會影響911緊急應變的警力部署。此外，市警將借鑑自有統計平台「CompStat」，推出「Q‑Stat」平台專門分析311服務請求數據。

雖然有意見批評新舉措為「零容忍」政策，但蒂池稱之為「錯誤詮釋」，強調其目的並非防止更嚴重的犯罪，而是改善市民的生活品質。她說，警員處理時將擁有「高度酌情權」，根據情況開傳票、與民眾溝通、或進行逮捕。

據市警介紹，執法組將打擊的現象還包括隨地便溺、非法攤販、街頭報廢車輛和違規電單車等。蒂池舉例指，警方會針對電單車事故發生最頻繁的地點，安排專責警員進行整頓，甚至在特定情況下攔截車輛。

一同參加記者會的華埠 商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟表示，期待生活品質執法為華埠帶來更有序的社區環境。他說，在去年的調查中，有40%的商家和居民抱怨遊民和精神健康相關的問題，為2013年統計開始以來的最高數字。他還希望，生活品質提升，能振興華埠經濟、增加遊人數量和整體商業信心。