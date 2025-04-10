批最低工資政策變相限工 多個外賣員組織抗議

多個外賣員組織9日上午在皇后區發起車隊抗議，表示市府去年實施的外賣員最低工資法令，雖名義上保障時薪，實際卻因平台限制上線時間，使工人收入不升反降。(記者尤昱程／攝影)

多個外賣員組織9日上午在皇后區發起車隊抗議，表示市府去年實施的外賣員最低工資法令，雖名義上保障時薪，實際卻因平台限制上線時間，使工人收入不升反降。參與者認為目前制度仍有漏洞，盼市府進一步調整政策內容。

本次抗議由「為外送工爭公義聯盟」(Justice for App Workers)舉辦，活動發起人拉瑪(Sonam Lama)表示，自最低工資政策上路後，Uber Eats、DoorDash等平台公司限制外送員在非尖峰時段上線，只允許在繁忙時段接單，導致部分人一整天都接不到單。

他說，「以前我們可以自由安排工作時段，現在被平台控制，很多人開App好幾小時都上不了線。」他也提到，目前實際收入往往低於表定時薪，「有人扣掉油錢和保險 ，平均一小時甚至賺不到15元。」

數十名外賣員沿街鳴按喇叭，表達不滿情緒。(記者尤昱程／攝影)

外賣員加雷(Bimal Ghale)表示，有些外送員每天僅能上線五到十小時，若錯過指定時段，可能整天無法工作。他也提到，一旦有客戶投訴，平台公司往往不會聽取外送員說法，僅憑單方回報即限制帳號使用，讓不少人擔心失去工作來源。

加雷表示，部分餐廳不提供洗手間，加上車輛維護、交通罰單與油價 上漲等額外開銷，讓不少工人感到生活壓力加劇。有外送員說，目前外送工作的實際收入已低於部分連鎖餐飲店員工。

拉瑪說，絕大多數工人的車輛都經過合法登記與保險，外賣員聯合會也持續提醒成員遵守交通規則，「我們不是在逃避法規，只是想正常上班，有穩定收入。」

根據「為外送工爭公義聯盟」的說法，自從市議會通過最低工資後，平台技術限制隨之出現。該聯盟去年即針對此問題抗議，表示目前相關政策仍未根本改善，聯盟將持續向市府與市議會反映外賣員的實際狀況與困難。