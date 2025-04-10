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凱辛納走廊公園防洪資金遭撤 多位民代譴責

記者尤昱程／紐約報導

川普政府本周宣布削減全美防災基礎建設(BRIC)資金，其中原編列給皇后區凱辛納走廊公園(Kissena Corridor)以及東可樂娜(Corona East)等兩項防洪工程的總額逾9300萬元資金遭撤，可能使防止極端氣候災情的工程無法如期推進。

國會眾議員孟昭文表示，這筆經費原為回應艾妲(Ida)颶風造成13死的慘劇所爭取，如今計畫未完卻先斷資，將讓居民再次面臨生命財產風險。

市議員黃敏儀說，凱辛納公園一帶在2021年艾妲風災中已有家庭因地下室淹水喪命，而該區原訂推動的暴雨洪水管理項目(Cloudburst Program)正是為此設計，如今被砍資金高達4660萬元，可能使多年規畫中止。

根據市緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)與市環保局(DEP)資料，2021年9月1日艾妲颶風在一小時內降下3.15吋雨量，創下紐約市有紀錄以來的最高時雨量，造成至少13人死亡，逾2萬戶停電，地鐵運輸大規模中斷，數百輛車輛泡水，經濟損失超過5億元。

目前被撤銷的BRIC計畫資金，本應補足地方政府無力承擔的大型工程缺口。黃敏儀說，市府與州府預算有限，無法另行填補聯邦缺口，應由聯邦信守承諾，讓計畫如期進行。

聯邦與市府其他官員，包括歐凱秀、州參議員劉醇逸、拉莫斯(Jessica Ramos)、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、胡可絲(Larinda Hooks)等亦共同簽署聲明說，撤資將削弱社區對抗氣候災害的能力，未來將持續向聯邦部門反映。

艾妲 眾議員 颶風

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