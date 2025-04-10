我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

服務135年 曼哈頓下城貝斯以色列醫院關閉

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
貝斯以色列醫院正式關閉，曼哈頓下城醫療壓力恐加劇。（記者許君達／攝影）
貝斯以色列醫院正式關閉，曼哈頓下城醫療壓力恐加劇。（記者許君達／攝影）

紐約西奈山(Mount Sinai)醫療系統自多年前起，計畫關閉服務時間長達135年的曼哈頓下城東區貝斯以色列(Beth Israel)醫院；該醫院9日上午8時被永久關閉，此前，華埠等社區曾反對關閉。

過去兩年，雖然有社區聯盟試圖在法庭阻止醫院關閉，但紐約上訴法院8日裁定，支持該醫療系統決定。9日當天，院方在醫院大樓前拆除招牌，並在入口張貼告示，表明醫療設施現已關閉。

根據醫院公告，該醫院於當日早上8時正式停運，作為「市中心轉型計畫的一部分」。據本報所獲副本，西奈山系統執行長卡爾(Brendan Carr)8日晚間向全體員工發出通告，宣布關閉決定。信中寫道，此醫院唯一仍在運行的急診室也將在此後關閉。

與此同時，西奈山宣布將在貝斯以色列醫院原址以南的兩個街區，開設一家新的緊急護理中心。知情人士表示，過去幾周，隸屬貝斯以色列醫院的診所也開始為醫護更換制服，新服裝上不再印有「貝斯以色列」字樣。

該醫院自135年前創立以來，被視為曼哈頓下城的主要醫療點。2023年末，西奈山以病患減少以及財務赤字為由，宣布將關閉該院，卻引發社區居民與民選官員的反對。

貝斯以色列醫院正式關閉，曼哈頓下城醫療壓力恐加劇。(攝影/Tdorante10/...
貝斯以色列醫院正式關閉，曼哈頓下城醫療壓力恐加劇。(攝影/Tdorante10/CC BY 4.0)

紐約長老會下城醫院醫務關係總監黎翠文曾表示，若貝斯以色列醫院關閉，毗鄰華埠的下城醫院病人將顯著增加，因屆時其將成為「14街以下的唯一醫院」。

目前正競選選區領袖的居民王鏑也曾表示，醫院關閉後，華埠居民將僅有長老會醫院可供選擇，或將導致後者接納能力超出限度，資源更受限。他強調，人口稠密且被視為維安重點的下城，理應配置足夠醫院，否則如疫情等突發事件來臨時將無法應對。

一位在西奈山系統就職的華人醫師表示，貝斯以色列醫院關閉後的影響顯而易見。她說，由於患者主要集中在下城，當緊急情況發生，只得將病人轉移至長老會下城醫院、紐約大學朗格尼醫學中心或雷諾丘醫院(Northwell Health Lenox Hill Hospital)等。

她說，雖然將病人送至其它系統並非首選，但西奈山屬下醫院距離太遠。她還強調，雖然院方有新計畫，但「哪怕開個24小時運營的「緊急護理中心」(Urgent Care)，感覺也沒法代替(貝斯以色列)。」

以色列 華埠 曼哈頓

上一則

市府控9大電子菸批發商 與中國製造商合作密切

下一則

新騙局 假冒ICE索要中國留學生存款銀行證明
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

貝斯以色列醫院關閉 曼哈頓華埠居民憂看病更難

貝斯以色列醫院關閉 曼哈頓華埠居民憂看病更難
各執一詞…川普指將與伊直接談判核問題 伊則表示「間接」談判

各執一詞…川普指將與伊直接談判核問題 伊則表示「間接」談判
紐約開平同鄉會 華埠辦敬老春宴

紐約開平同鄉會 華埠辦敬老春宴
牌樓設計意見徵集 華埠加開交流會

牌樓設計意見徵集 華埠加開交流會

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42
Mama Malaysia將帶來牛肉仁當、叄巴蝦、烏達等經典馬來小吃。(記者曹馨元／攝影)

皇后區夜市搶先場 吃遍60國美食 每份只要5到6元

2025-04-05 10:39
在紐約市進行街訪的女子安陶(Savannah Craven Antao)，遭支持墮胎的受訪者以拳頭重擊臉部。(擷自YouTube@Her Patriot Voice)

一言不合 紐約挺墮胎女子暴打反墮胎採訪者

2025-04-05 12:15

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域