黃敏儀13日舉辦法拉盛「電子廢棄物回收」活動

黃敏儀去年11月舉辦同類活動，吸引逾百人參與，回收超過6000磅電子垃圾。(黃敏儀辦公室提供)

為鼓勵居民妥善處理電子垃圾、減少環境汙染，市議員黃敏儀(Sandra Ung)將於13日(周日)與下東城生態中心(Lower East Side Ecology Center)及皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)等民選官員合作，在法拉盛舉辦電子廢棄物回收活動。

根據環保署(Environmental Protection Agency)數據，電子廢棄物雖只占掩埋場體積的2%，卻產生約70%的毒性物質。黃敏儀去年11月舉辦同類活動，吸引逾百人參與，回收超過6000磅電子垃圾。

黃敏儀表示，電子產品不能與一般垃圾一同丟棄，否則不僅可能觸法，還會釋出有毒物質汙染土壤與水源，「這類汙染難以逆轉，對社區與環境健康造成長遠影響。我們希望提供居民簡單又安全的回收管道，讓資源得以再利用。」

下東城生態中心執行長達茲-羅梅羅(Christine Datz-Romero)提醒，根據紐約州法規，電子垃圾不可與一般垃圾一同丟棄，「我們期待與社區居民合作，回收這些潛在危害的設備。」

國會眾議員 孟昭文、州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)皆會一同參加。孟昭文表示，電子垃圾中含有重金屬與有害物質，若隨意丟棄，將對公共健康與自然環境構成威脅。

主辦單位表示，當天將回收各類正常與損壞的電腦、螢幕、印表機、鍵盤、滑鼠、電視機、電話、影音設備、傳輸線材與個人裝置等。