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年薪9萬 州府「帝國州菁英計畫」開放申請

記者范航瑜╱紐約報導
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州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，「帝國州菁英計畫」(Empire State Fellows Program)已開放申請。(取自州長辦公室)
州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，「帝國州菁英計畫」(Empire State Fellows Program)已開放申請。(取自州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，「帝國州菁英計畫」(Empire State Fellows Program)已開放申請。這項為期兩年的全職領導力培訓計畫，旨在培養下一代政策制定者，推動州府的創新與變革。新一屆菁英將於2026年1月15日(周四)上任，年薪9萬元，並享有豐厚福利。

自13年前成立以來，「帝國州菁英計畫」已吸引眾多人才投身公共服務，許多畢業生晉升為副廳長、副秘書長及各州機構的幕僚長等要職。該計畫也向因聯邦職位變動而失業的人士開放申請，並配合「你被錄用了」(You’re Hired)活動，幫助他們瞭解州府的職業機會。

霍楚表示：「帝國州菁英計畫匯聚眾多傑出人才，投身公共服務，造福紐約居民。我鼓勵有志於公共事務的人踴躍申請，投入能帶來改變的職業生涯。」

計畫期間，菁英將接受專業教育及領導力訓練。首年每月將進行兩次課程，並透過導師計畫、專業發展活動及與官員會晤，促進與政策制定者的合作。此外，紐約州公務員廳(Department of Civil Service)將安排每位參與者與廳長、副廳長等高階官員合作，提供參與決策過程的實踐機會。

對2026至2028年度「帝國州菁英計畫」有興趣的紐約州居民，需在6月1日(周日)前提交申請。詳情及申請方式請訪問官方網站：on.ny.gov/3FUnOmM。計畫結束後，表現優異者有機會繼續在州府擔任領導職務。

霍楚強調，當前社會中有部分人對公職價值產生質疑，正因如此，投身公共服務顯得更具意義。「現在正是參與公共服務、為紐約人帶來積極影響的好時機。」 去年9月以來，市長亞當斯(Eric Adams)因受賄、洗錢及非法接受競選資金等指控，一度引發市府公信力危機。聯邦法官何戴爾(Dale E. Ho)2日宣布永久撤銷針對亞當斯的貪腐指控，為案件畫上句點。

霍楚 亞當斯 紐約州

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