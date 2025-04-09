紐約開平同鄉會 華埠辦敬老春宴

紐約開平同鄉會日前在華埠舉辦敬老春宴。(主辦方提供，蘇群娟／攝影)

紐約開平同鄉會於日前在曼哈頓華埠 舉行「慶新春敬老暨頒發獎學金聯歡晚會」，來自社區的數百位代表和家庭與民選官員到場，旨在凝聚鄉親情誼、弘揚傳統文化、激勵青年發奮，同時向長者表達深切敬意。

活動伊始，同鄉會主席鄧學源與主席胡小強分別致詞，感謝各界人士長期以來對會務的支持。鄧學源、胡小強、關祖洞三位主席隨後為25位開平優秀青年頒發獎學金，勉勵年輕一代積極融入主流社會、奮發向上，為開平人增添榮耀。

市議員馬泰(Christopher Marte)則為長期協助其競選的12位開平籍義工頒發表彰。美國酒店華裔協會董事會主席黃華清，也頒發「總統義工服務金獎」予鄧學源，酒店協會主席陳樂英則向開平同鄉會捐贈200元支票。

同時到場的還有州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、紐約中華公所主席朱超然、駐紐約台北經濟文化辦事處主任黃儷萱、紐約華僑文教服務中心主任陳永豐等人。此外，鄧學源的兩位女兒鄧豔晶和鄧豔婷也到場，並各自捐出1000元用於獎學基金，希望傳承中華孝道、回饋社會的精神。