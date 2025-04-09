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迎接地球日 紐約5行政區3500顆樹苗免費送

記者曹馨元／紐約報導
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為迎接4月22日的「地球日」、改善環境健康，慈善組織「紐約重建計畫」將於即日起至5月4日，在紐約五個行政區內免費送出3500株樹苗。(圖片來自於NYRP官網)
為迎接4月22日的「地球日」、改善環境健康，慈善組織「紐約重建計畫」將於即日起至5月4日，在紐約五個行政區內免費送出3500株樹苗。(圖片來自於NYRP官網)

為迎接4月22日的「地球日」，響應節能減排、愛護地球，慈善組織「紐約重建計畫」(New York Restoration Project，NYRP)將於即日起至5月4日，在紐約五個行政區內免費送出3500株樹苗。有興趣的民眾可網上登記，到方便的站點領取。

NYRP的樹木贈送計畫自2008開始舉辦起，至今已向紐約市民送出超過7萬5000顆樹苗。和往年一樣，送出的樹木品種高達26個，包括美洲柿、美洲李、海濱李、黑櫻桃、加拿大紫荊(Eastern Redbud)、泡泡果(Pawpaw)、大花四照花(Flowering Dogwood)、北美木蘭(Sweetbay Magnolia)等幼苗。

NYRP執行董事Lynn Bodnar Kelly表示，該項目將提高公眾對綠植和恢復植被重要性的認識，唯有種植更多樹木，才能真正提高紐約市的環境修復能力。市議員法利亞斯(Amanda Farias)表示，家庭種樹不僅美化了社區，「更是加強氣候適應力、公共健康和環境正義的重要投資」。在提高家庭空氣品質之外，一起種樹也是一次難忘的家庭體驗，可以為親子互動帶來很多樂趣。

有意領取免費樹苗的民眾，需先到網頁www.nyrp.org/en/get-involved/tree-giveaways/註冊信息，領取時間持續至5月4日，民眾可自行選擇合適的日期和地點。

其中鄰近紐約市華社的地點包括4月19日(周六)上午10時在長島市的Citizens銀行、和4月20日(周日)下午2時Kissena Synergy。

紐約市 長島市 親子

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