長島爆大規模疫情補助詐騙 31人被訴 涉案金額近1億

根據媒體最新調查，紐約長島 地區持續爆出新冠疫情 期間的聯邦紓困金詐騙案件，截至目前，已有至少31名長島居民被控非法取得總計超過9800萬元的聯邦資金。這些資金原本用於幫助企業度過疫情封鎖帶來的經濟危機，如今卻流入了度假別墅、奢侈品和加密貨幣等私人消費用途。執法單位表示，即使耗時數年，也會追查到底。

案件審理目前正於長島中央艾斯利普(Central Islip)的聯邦法院進行。其中一名涉案者、來自自由港鎮(Freeport)的美甲店老闆貝茲(Sherril Baez)將於5月4日入獄，服刑六個月，原因是她在2021年偽造資料申請小企業「薪資保護貸款計畫」(PPP)，共詐得7萬6425元，並向同夥支付2萬2364元回扣。

目前，全美最大的一起稅務詐騙案也發生在長島。一名46歲男子威廉斯(Keith Williams)被控領導一個七人團隊，在2021年11月至2023年6月間，提交超過8000份偽造的季度薪資稅報表，試圖詐領超過6億元。該團隊實際上成功從國稅局獲得了超過4400萬元退稅，並用於購買奢侈品與豪車。

對於這類案件，追討盜用資金難度極高。聯邦疫情監察委員會主席、司法部督察長霍洛維茲(Michael Horowitz)表示，大量詐騙資金已流入海外犯罪組織，「如果能追回10%就算不錯了」，但政府將追究到底。同時，郵政調查人員也持續追查透過郵政系統遞交的詐騙文件。

根據美國小企業管理局(SBA)獨立稽核官的報告，從2020年到2022年，美國政府透過PPP與疫情經濟災害貸款(EIDL)共發放1兆2億元紓困資金，其中超過2000億元疑似遭詐騙。專家指出，疫情初期政府為加快資金發放速度，採取「信任申報、不查核」政策，導致詐騙空間大增。

若民眾懷疑有人涉及疫情紓困詐騙，可透過下列機構舉報：美國司法部justice.gov/coronavirus、疫情監察委員會pandemicoversight.gov/contact/about-hotline、美國郵政 檢查局uspis.gov/report以及國稅局犯罪調查處[email protected]或撥打(866)313-8477。