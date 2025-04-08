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哥大又有4名國際學生簽證被取消

記者曹馨元╱紐約報導
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哥倫比亞大學於6日晚宣布，川普政府近日又取消了四名哥大國際學生的簽證。(路透)
哥倫比亞大學於6日晚宣布，川普政府近日又取消了四名哥大國際學生的簽證。(路透)

哥倫比亞大學(Columbia University)於6日晚宣布，川普政府近日又取消了四名哥大國際學生的簽證；與此同時，不少中國留學生在社群媒體上表示，自己已經因有過犯罪紀錄而遭取消學生簽證

近月來，川普政府已經因曾參與過挺巴學運為理由，取消了數百名國際學生的學生簽證；而在哥大，更有兩名持有綠卡的學生，也因參與挺巴學運而遭聯邦移民與海關執法局(ICE)拘捕、甚至被告知綠卡吊銷。全國範圍內，已有超過50所大學出現了外籍學生簽證被撤銷的情況。

目前，哥大四名國際學生簽證被取消的原因尚不清楚。哥大教務長歐林托(Angela Olinto)表示，除了曾參與挺巴學運的學生外，其他學生稱自己是因為曾有過違規紀錄而遭針對，包括「輕微交通違規」。歐林托也指出，哥大校方並未收到這些簽證身分被終止的通知，是校方檢查資料庫時才發現的。

在社群媒體小紅書上，已經有不少帖子表示，自己在學生和交流訪問學者信息系統(SEVIS)上的身分狀態已顯示被「終止」(terminate)；一位用戶發帖並建立聊天群組，稱面臨同樣處境的「小夥伴們一起來想辦法，交流交流」。截至發稿，這個帖子下的聊天群組已經有超過1000人加入。

移民律師陳闖創表示，由國務院(DOS)吊銷學生簽證(F1)、及SEVIS系統顯示身分狀態被終止，是兩種不同的情況，應區別看待；「國務院吊銷簽證還是有留在美國的身分，但是SEVIS隸屬ICE，如果這個身分被終止，就要立刻離境了」。

陳闖創也指出，目前出現SEVIS系統的身分狀態被終止，有可能是處於社群媒體上的反猶言論，也有可能是曾經有過犯罪紀錄；「因為在社群媒體上的言論被終止身分，我們目前看到的案例都是遭舉報的，但這種情況還有可能申請恢復(reinstatement)，有過犯罪紀錄的就不太可能了」。

儘管陳闖創表示，有過犯罪紀錄的學生都可能面臨身分、簽證被撤銷的問題，但是否「輕微交通違規」就會導致被針對，目前尚未可知，「這些發帖的人可能也沒說出全部實情」。

學生簽證 哥大 社群媒體

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