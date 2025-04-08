我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

于金山、李艷娟、王鏑連署過關 備戰黨內選舉

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨65D區領袖候選人于金山(後排左)、李艷娟(前排中)及65B區領袖候選人王鏑(後排右)宣布連署過關，開始備戰。(記者許君達╱攝影)
民主黨65D區領袖候選人于金山(後排左)、李艷娟(前排中)及65B區領袖候選人王鏑(後排右)宣布連署過關，開始備戰。(記者許君達╱攝影)

民主黨65D區領袖候選人于金山、李艷娟以及65B區領袖候選人王鏑7日在曼哈頓華埠宣布，三人獲得的連署已通過參選門檻，即日起將開始備戰6月24日的黨內選舉，並呼籲主要位於華埠和下東城的選區內華裔選民積極參與投票

根據規定，民主黨基層區領袖的參選門檻為500個連署簽名，而截至7日，于金山、李艷娟已獲得1378個選民簽名，王鏑的連署尚未統計完畢，但已超過1400個。通過連署門檻後，兩組候選人將有資格參加今年6月24日的選舉，民主黨區領袖選舉與市長、市議會及其他公職的黨內初選同時進行，區內選民獲得的選票上同時也會出現區領袖候選人的名字。

民主黨65D區主要包括華埠與小義大利地區，65B區則包括布碌崙(布魯克林)大橋以東、顯利街(Henry St.)以南的區域，以及位於威廉斯堡大橋以北的部分社區，區內登記為民主黨籍的選民均有資格參加投票。

于金山表示，民主黨在曼哈頓擁有絕對強勢，華人選民無論是否喜歡民主黨，都只能通過加入這個體系，然後利用包括基層區領袖在內的力量去從內部嘗試改變。他參選的目的便是為了在黨內增加華人社區的發言權，爭取放大基層選民的聲音，呼籲民主黨改變意識形態的極端化傾向，重新回到「接地氣、顧民生」的道路上來。王鏑表示，沒有一個民代能完全代表一個群體的聲音，因此只有親自參選，才能更好地為自己和所在的社區發聲。

民主黨選民登記截至6月24日選舉開始前，三名候選人呼籲所在選區的華裔公民積極登記並參與民主投票。王鏑還特別呼籲所有符合資格的華人盡快申請入籍，因為在當前的政治環境下，綠卡持有者很可能面臨更多困難，甚至現有的各種聯邦補助，未來還能否繼續獲得，也是一個未知數。

民主黨 華埠 投票

上一則

2匪硬闖布碌崙民宅 69歲男屋主被拳打腳踢

下一則

門前人行道設電單車充電樁 開放申請
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

密西根州眾議會 否決無證移民駕照法案

密西根州眾議會 否決無證移民駕照法案
財務壓力 金山藝術大學停辦體育項目

財務壓力 金山藝術大學停辦體育項目
紐約市長亞當斯退出民主黨初選 以獨立身分拚連任

紐約市長亞當斯退出民主黨初選 以獨立身分拚連任
金山灣區媽媽教室主辦台灣美食廚藝講座 跟著黃仁勳吃夜市

金山灣區媽媽教室主辦台灣美食廚藝講座 跟著黃仁勳吃夜市

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42
根據規定，紐約市民從4月1日起需要將廚餘垃圾單獨裝在棕色的專用垃圾桶內，等待每周一次定期收集。圖為廚餘專用垃圾桶樣式。(市清潔局提供)

紐約市廚餘回收新規上路 華人：宣傳不足 多人不清楚具體要求

2025-04-02 06:56

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商