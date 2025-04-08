于金山、李艷娟、王鏑連署過關 備戰黨內選舉

民主黨65D區領袖候選人于金山(後排左)、李艷娟(前排中)及65B區領袖候選人王鏑(後排右)宣布連署過關，開始備戰。(記者許君達╱攝影)

民主黨 65D區領袖候選人于金山、李艷娟以及65B區領袖候選人王鏑7日在曼哈頓華埠 宣布，三人獲得的連署已通過參選門檻，即日起將開始備戰6月24日的黨內選舉，並呼籲主要位於華埠和下東城的選區內華裔選民積極參與投票 。

根據規定，民主黨基層區領袖的參選門檻為500個連署簽名，而截至7日，于金山、李艷娟已獲得1378個選民簽名，王鏑的連署尚未統計完畢，但已超過1400個。通過連署門檻後，兩組候選人將有資格參加今年6月24日的選舉，民主黨區領袖選舉與市長、市議會及其他公職的黨內初選同時進行，區內選民獲得的選票上同時也會出現區領袖候選人的名字。

民主黨65D區主要包括華埠與小義大利地區，65B區則包括布碌崙(布魯克林)大橋以東、顯利街(Henry St.)以南的區域，以及位於威廉斯堡大橋以北的部分社區，區內登記為民主黨籍的選民均有資格參加投票。

于金山表示，民主黨在曼哈頓擁有絕對強勢，華人選民無論是否喜歡民主黨，都只能通過加入這個體系，然後利用包括基層區領袖在內的力量去從內部嘗試改變。他參選的目的便是為了在黨內增加華人社區的發言權，爭取放大基層選民的聲音，呼籲民主黨改變意識形態的極端化傾向，重新回到「接地氣、顧民生」的道路上來。王鏑表示，沒有一個民代能完全代表一個群體的聲音，因此只有親自參選，才能更好地為自己和所在的社區發聲。

民主黨選民登記截至6月24日選舉開始前，三名候選人呼籲所在選區的華裔公民積極登記並參與民主投票。王鏑還特別呼籲所有符合資格的華人盡快申請入籍，因為在當前的政治環境下，綠卡持有者很可能面臨更多困難，甚至現有的各種聯邦補助，未來還能否繼續獲得，也是一個未知數。