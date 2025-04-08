我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

首占同鄉會20歲慶生 永久會所剪綵

記者鄭怡嫣／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國福建首占同鄉會近日在紐約法拉盛舉辦20周年慶典暨第11屆換屆新職員就職典禮。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美國福建首占同鄉會近日在紐約法拉盛舉辦20周年慶典暨第11屆換屆新職員就職典禮。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國福建首占同鄉會近日在紐約法拉盛舉辦20周年慶典暨第11屆換屆新職員就職典禮，同時慶祝由旅美鄉親集資逾300萬元購置的永久會所正式啟用，慶祝活動持續了一整日，中國駐紐約總領館領事邢玉臨、國會議員孟昭文代表李熙慶等出席了慶祝晚宴。

當天活動內容豐富，不僅有傳統遊街儀式和表演、20周年慶典，以慶祝長樂首占村護法虎真人千秋華誕，也同時舉辦永久會所剪綵儀式。首占同鄉會會所座落於法拉盛核心地帶，成為所有旅美首占鄉親交流聯誼、弘揚文化的新家園。

卸任主席鄭可壘在致詞中表示，護法虎真人千秋華誕是首占鄉親們每年最為重視的傳統節日之一，通過舉辦遊行及慶典活動，不僅祈求風調雨順、闔家平安，也讓鄉親們在異鄉延續和傳承家鄉的傳統文化。

新任主席鄭建寧在講話中感謝所有歷任主席的辛勤付出，特別是第五任主席鄭可壘，在他的帶領下，同鄉會於2024年中秋節期間購置完成永久會所，成為所有旅美首占鄉親的新家所在。目前，首占同鄉會在美國共有約4000多名鄉親會員，在紐約約有1600位。他將繼續秉承創會宗旨，為鄉親謀福利，爭權益，並促進美中關係的發展與交流。

據了解，福建首占村古名洲店，明嘉靖年間，鄭世威取民諺「首石山鳴出名魁」的意涵，更名為「首占」，南宋年間已形成村落，當時有洪、董、周姓等集居，今多為鄭姓村民聚居之地。歷代有刑部侍郎鄭世威、山東監運使鄭無壁、奉天學政鄭叔忱，民國福建省政府代主席鄭寶青，現代文化先驅鄭振鐸、史學大師鄭天挺、中國科學院院士鄭作新、著名電影導演陳懷皚(原名鄭衍賢)陳凱歌父子等。

法拉盛 孟昭文

上一則

王嘉廉社區醫療中心4/12舉辦免費頭頸癌篩檢活動

下一則

舒默批川普 關稅政策將毀紐約經濟
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／法拉盛火災 延伸諸多問題

紐約客談／法拉盛火災 延伸諸多問題
紐約法拉盛靜安寺4月5日舉行清明法會名額有限敬請洽詢預訂

紐約法拉盛靜安寺4月5日舉行清明法會名額有限敬請洽詢預訂
捷運局長推OMNY卡 走訪法拉盛

捷運局長推OMNY卡 走訪法拉盛
廣西三月三鄉音藝術節 法拉盛登場

廣西三月三鄉音藝術節 法拉盛登場

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42
根據規定，紐約市民從4月1日起需要將廚餘垃圾單獨裝在棕色的專用垃圾桶內，等待每周一次定期收集。圖為廚餘專用垃圾桶樣式。(市清潔局提供)

紐約市廚餘回收新規上路 華人：宣傳不足 多人不清楚具體要求

2025-04-02 06:56

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商