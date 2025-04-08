首占同鄉會20歲慶生 永久會所剪綵

美國福建首占同鄉會近日在紐約法拉盛舉辦20周年慶典暨第11屆換屆新職員就職典禮。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國福建首占同鄉會近日在紐約法拉盛 舉辦20周年慶典暨第11屆換屆新職員就職典禮，同時慶祝由旅美鄉親集資逾300萬元購置的永久會所正式啟用，慶祝活動持續了一整日，中國駐紐約總領館領事邢玉臨、國會議員孟昭文 代表李熙慶等出席了慶祝晚宴。

當天活動內容豐富，不僅有傳統遊街儀式和表演、20周年慶典，以慶祝長樂首占村護法虎真人千秋華誕，也同時舉辦永久會所剪綵儀式。首占同鄉會會所座落於法拉盛核心地帶，成為所有旅美首占鄉親交流聯誼、弘揚文化的新家園。

卸任主席鄭可壘在致詞中表示，護法虎真人千秋華誕是首占鄉親們每年最為重視的傳統節日之一，通過舉辦遊行及慶典活動，不僅祈求風調雨順、闔家平安，也讓鄉親們在異鄉延續和傳承家鄉的傳統文化。

新任主席鄭建寧在講話中感謝所有歷任主席的辛勤付出，特別是第五任主席鄭可壘，在他的帶領下，同鄉會於2024年中秋節期間購置完成永久會所，成為所有旅美首占鄉親的新家所在。目前，首占同鄉會在美國共有約4000多名鄉親會員，在紐約約有1600位。他將繼續秉承創會宗旨，為鄉親謀福利，爭權益，並促進美中關係的發展與交流。

據了解，福建首占村古名洲店，明嘉靖年間，鄭世威取民諺「首石山鳴出名魁」的意涵，更名為「首占」，南宋年間已形成村落，當時有洪、董、周姓等集居，今多為鄭姓村民聚居之地。歷代有刑部侍郎鄭世威、山東監運使鄭無壁、奉天學政鄭叔忱，民國福建省政府代主席鄭寶青，現代文化先驅鄭振鐸、史學大師鄭天挺、中國科學院院士鄭作新、著名電影導演陳懷皚(原名鄭衍賢)陳凱歌父子等。